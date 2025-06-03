المطوع يقترب من خورفكان

فيصل النقبي (خورفكان)



اقترب نادي خورفكان من التعاقد مع حارس المرمى سهيل المطوع، قادماً من نادي دبا الحصن، حيث من المتوقع حسم الصفقة، خلال الساعات المقبلة، ليشكل إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل. ويُعد المطوع، صاحب الـ25 عاماً، أحد أبرز الحراس الواعدين على الساحة المحلية، وسبق له تمثيل منتخبي الشباب والأولمبي، كما يتمتع بإمكانيات بدنية وفنية مميزة جعلته هدفاً للمدرب حسن العبدولي، لتعزيز مركز الحراسة.

وفي سياق متصل، قطعت إدارة خورفكان شوطاً كبيراً نحو تجديد عقد المهاجم المغربي طارق تيسودالي، بعد المستويات المتميزة التي قدمها خلال فترة إعارته، إذ سجل 5 أهداف، وأسهم في صناعة 4 أخرى خلال المباريات التي لعبها ليصبح أحد أهم ركائز الفريق الهجومية.