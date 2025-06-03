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الرياضة

«الأبيض» يكمل جاهزيته لـ «تحدي أوزبكستان»

المنتخب يدخل لقاء أوزبكستان بصفوف مكتملة (الاتحاد)
4 يونيو 2025 01:30

معتز الشامي (أبوظبي)

يؤدي منتخبنا الوطني اليوم تدريبه الأخير، على استاد آل نهيان عند السادسة والنصف مساء، استعداداً للمواجهة المصيرية أمام نظيره الأوزبكي مساء الغد، ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات المرحلة الثالثة المؤهلة لمونديال 2026، لحساب المجموعة الأولى، التي يحل فيها منتخبنا بالترتيب الثالث برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المنتخب الأوزبكي وصيف المجموعة بـ 17 نقطة. ويحتاج منتخبنا للفوز غداً أمام الضيف الأوزبكي، في تحدي النهاية، كونها الفرصة الأخيرة أمام منتخبنا إذا ما أراد الحفاظ على حظوظه قائمة حتى الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات، الثلاثاء المقبل، أمام قيرغيزستان في ملعبه.
شهدت الأيام القليلة الماضية، تركيز الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، على الارتقاء بالجوانب التكتيكية والخططية، لا سيما من حيث تعويد اللاعبين على بعض الجمل التكتيكية، والتحرك بطول الملعب وعرضه، ونقل الكرات من الحالة الدفاعية إلى الهجوم المباغت عبر الأطراف ومن العمق، وذلك بعد تحليل أداء المنتخب الأوزبكي الذي يتوقع أن يواجه منتخبنا بطريقة دفاعية، معتمداً على استغلال الثغرات في الوسط والدفاع لتسجيل هدف يربك حسابات منتخبنا، وهو ما حذر منه كوزمين في محاضراته الفنية للاعبين، حيث طالب لاعبي «الأبيض» بضرورة الحذر، والتركيز طوال الـ 90 دقيقة، وعدم تعجل الفوز، واستغلال كل فرصة للضغط على المنافس وعدم ترك أي مساحة تمكنه من فرض سيطرته، لا سيما على منطقة الوسط.
ويهتم كوزمين بسلاح الإعداد النفسي، لتهيئة لاعبي المنتخب للمباراة، حيث يحتاج المنتخب إلى أن يكون جميع اللاعبين في قمة التركيز والجاهزية النفسية والفنية والبدنية، ويستغل كوزمين معرفته الوثيقة بجميع لاعبي المنتخب، لرفع الحالة الفنية والنفسية للمباراة المرتقبة، وهو ما يظهر خلال محاضراته اليومية للاعبين، والتي يستنهض فيها همتهم ويطالبهم بالقتال من أجل إسعاد جماهير الإمارات، وتحقيق حلم طال انتظاره، خاصة أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق والأداء بقوة أمام المنافس الأوزبكي.
كما استعان كوزمين بسلاح الجماهير، لدعم المنتخب، ووجه رسالة لجماهير الإمارات عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بحسابات اتحاد الكرة، قائلاً: «سيكون يوماً مهماً لنا جميعاً. رجاءً، كونوا إلى جانب منتخب الإمارات، لمساندة اللاعبين ونحن سنحقق الأهم وهو الفوز والانتصار في المباراة، لكن المنتخب واللاعبين في حاجة للجماهير الإماراتية».
ويعلم كوزمين أهمية سلاح الجمهور، لا سيما أن المباراة قبل الأخيرة من التصفيات تقام على ملعبنا، وبالتالي سيحتاج «الأبيض» للدعم والمساندة، لتحقيق التطلعات والحفاظ على فرصته قائمة باللعب بدوافع الفوز.
وعلى الجانب الآخر، استقر الجهاز الفني على التشكيلة المثلى المرشحة لخوض اللقاء، التي يتوقع أن تشهد عودة ماجد حسن للمشاركة في وسط الملعب، بالإضافة للبدء بكايو لوكاس في الهجوم، فضلاً عن الدفع بحيى الغساني وحارب عبدالله على طرفي الملعب، كما سيكون ليحيى نادر دور في اللقاء المرتقب، ويمتلك «الأبيض» أسلحة في يد كوزمين يمكنه الدفع بها، مثل ميلوني والظنحاني وبيمنتا وكوامي في الدفاع، بالإضافة لعناصر أخرى مثل لوان بيريرا وعبدالله حمد وساشا وعبدالباسط محمد وسلطان عادل.
وشهدت التدريبات الأخيرة، تركيز الجهاز الفني أيضاً على زيادة عامل الانسجام والتجانس بين جميع اللاعبين، خاصة أن «الأبيض» يحتاج للعناصر صاحبة أعلى معدلات الجاهزية للمشاركة في اللقاء المرتقب، فضلاً عن الدفع بأبرز العناصر القادرة على صناعة الفارق، بحسب سيناريو اللقاء المرتقب.

 

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