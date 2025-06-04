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الرياضة

بعد 5 سنوات.. ثيبودو يغادر «ماديسون سكوير جاردن»

بعد 5 سنوات.. ثيبودو يغادر «ماديسون سكوير جاردن»
4 يونيو 2025 08:29

نيويورك (رويترز)

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نيكس يلاحق بيسرز بالفوز الثاني.. «النهائي الشرقي» إلى المباراة السادسة
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أعلن فريق نيويورك نيكس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إقالة مدربه توم ثيبودو بعد أيام من خسارة الفريق في المباراة السادسة بنهائي القسم الشرقي أمام إنديانا بيسرز.وقاد ثيبودو فريق نيويورك إلى الأدوار الاقصائية في أربعة من المواسم الخمسة التي تولى فيها المسؤولية، كما قاد الفريق إلى المرحلة قبل الأخيرة من تلك الأدوار لأول مرة منذ ربع قرن هذا العام. وقال ليون روز رئيس نادي نيكس في بيان "تركز مؤسستنا بشكل كامل على الفوز بالبطولة من أجل جماهيرنا. وقد دفعنا هذا السعي إلى اتخاذ قرار صعب بإبلاغ توم ثيبودو بقرارنا تغيير مسارنا". وأضاف "لا نستطيع أن نشكر توم بما يكفي على تقديمه كل ما في وسعه بقلبه وروحه في كل يوم عمل فيه كمدرب لفريق نيويورك نيكس". وقال الممثل والمخرج بن ستيلر - وهو مشجع متحمس بشكل كبير لنيويورك نيكس وأحد الحاضرين الدائمين في "صف المشاهير" على جانب الملعب في ماديسون سكوير جاردن - إن ثيبودو يستحق الاحترام على "عمله المذهل" على مدار خمس سنوات. وكتب ستيلر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "علينا جميعاً أن ندعو ثيبس ثيبودو لتناول العشاء ونشكره جزيل الشكر". وقال جوش لاعب نيكس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "ممتن للأبد". وينطلق نهائي دوري كرة السلة الأميركي غداً الخميس عندما يلعب فريق بيسرز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر.

دوري السلة الأميركي
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