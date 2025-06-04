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الرياضة

جيسوس وفابريجاس في قائمة بدلاء إنزاجي

جيسوس وفابريجاس في قائمة بدلاء إنزاجي
4 يونيو 2025 08:43

معتز الشامي (أبوظبي)

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توصل سيموني انزاجي مدرب إنتر ميلان الحالي إلى قرار نهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة، بعد اجتماع جمعه صباح أمس مع إدارة "النيراتزوري" ، حيث رفض إنزاجي الاستمرار في منصبه وتجديد تعاقده مكتفياً بالفترة التي قضاها مدرباً للإنتر، خاصة وأنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا بخماسية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الأسبوع الماضي. وكشفت تقارير صحافية إيطالية عن تلقي المدرب عرضاً مغرياً للغاية من الهلال السعودي، يتحدث عن مشروع متكامل ولمدة عامين، و بقيمة مالية بلغت 26 مليون يورو سنوياً، وهو العرض الذي لم يستطع إنزاجي مقاومته بحسب صحيفة لاجازيتا . وقضى إنزاجي، البالغ من العمر 49 عاماً، المواسم الأربعة الماضية على رأس قيادة "النيراتزوري"، محققاً لقبي كأس إيطاليا ولقباً واحداً للدوري الإيطالي و3 ألقاب من كأس السوبر الإيطالي، كما حلّ إنتر وصيفاً لدوري أبطال أوروبا مرتين، واختير إنزاجي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي لعام 2024، كما يعد المدرب صاحب أعلى نسبة فوز في تاريخ الإنتر بجميع المسابقات منذ موسم 1929-30 بنسبة بلغت 65%. وقبل انضمامه إلى إنتر في عام 2021، أمضى إنزاجي خمسة مواسم مدرباً لفريق لاتسيو، وكلاعب، أمضى إنزاجي معظم مسيرته الكروية التي امتدت لستة عشر عاماً مع لاتسيو، وفاز بلقب الدوري الإيطالي عام 2000، ويعد إنزاجي هو الشقيق الأصغر لمهاجم يوفنتوس وميلان الأسطوري بيبو إنزاجي، الذي يدير حالياً فريق بيزا الصاعد حديثاً للدوري. وبحسب شبكة "تي إس إن" الإخبارية فإن خورخي جيسوس مدرب بنفيكا وسبورتينج والهلال السابق، يعد أحد المرشحين بقوة لخلافة إنزاجي، بجانب سيسك فابريجاس مدرب كومو، والذي قاد الفريق في الموسم المنقضي للبقاء بالدوري الإيطالي وتحقيق نتائج رائعة..

إنتر ميلان
سيموني إنزاجي
الهلال السعودي
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