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الرياضة

تصدر القيمة السوقية عالمياً.. «يامال» يساوي 457 مليون دولار

تصدر القيمة السوقية عالمياً.. «يامال» يساوي 457 مليون دولار
4 يونيو 2025 09:15

مراد المصري (أبوظبي)

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تصدر الإسباني لامين يامال، قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم، وفقاً للنموذج الإحصائي لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وذلك بقيمة بلغت 457 مليون دولار أميركي. ويرتبط نموذج تقييم القيمة السوقية الحقيقية للاعبين وفق العديد من المؤشرات، منها عقد اللاعب الحالي، وفي حالة يامال قام بتمديده قبل أيام إلى عام 2031، إلى جانب سن اللاعب، ومؤشرات الأداء العام في مسيرته الاحترافية وغيرها من العوامل الأخرى. واحتل النرويجي إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي، المركز الثاني في القائمة، بقيمة تبلغ 272 مليون دولار، يليه الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد بقيمة 265 مليون دولار، يليه زميله في النادي، الفرنسي كيليان مبابي بقيمة 218 مليون دولار، ثم الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ 175 مليون دولار. وفي بقية قائمة العشر الأوائل، تواجد الإسباني بيدري لاعب برشلونة بقيمة 163 مليون دولار، والبرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد 148 مليون دولار، والإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي 143.8 مليون دولار، والأرجنتيني خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد 143 مليون دولار، والألماني فلوريان فيرتز 139 مليون دولار. وعلى صعيد المنطقة العربية، كان الأعلى قيمة هو الكولومبي جون دوران لاعب النصر السعودي، بواقع 65 مليون دولار.

لامين يامال
إيرلينج هالاند
كيليان مبابي
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