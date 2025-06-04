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الرياضة

«الأبيض» يطارد الفوز العاشر أمام أوزبكستان

«الأبيض» يطارد الفوز العاشر أمام أوزبكستان
4 يونيو 2025 09:45

مراد المصري (أبوظبي)

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يتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق الفوز للمرة العاشرة في إجمالي المواجهات أمام نظيره الأوزبكي، عندما يلتقي معه غداً بأبوظبي في لقاء مصيري ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وفي 18 مباراة سابقة على مختلف الأصعدة جمعت بين "الأبيض" ونظيره منتخب أوزبكستان، حقق منتخبنا الفوز 9 مرات، مقابل 5 انتصارات لأوزبكستان، و4 تعادلات. وتعود أول مواجهة جمعت بين المنتخبين إلى مباراة ودية في نوفمبر 1996، ووقتها حقق "الأبيض" الفوز 4-2، على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وتعتبر هذه المواجهة الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم تحديداً، ورغم فوز المنتخب الأوزبكي في لقاء الذهاب بهدف دون رد، فإن منتخبنا سبق أن تغلب على منافسه ثلاث مرات مقابل تعادل واحد في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 1998 و2002، حيث تفوق 3-2 في سبتمبر 1997، وتعادل من دون أهداف في نوفمبر من نفس العام، فيما حقق الفوز 4-1 في أغسطس 2001، وفاز 1-0 في سبتمبر من نفس ذلك العام. ومع تطور منتخب أوزبكستان حقق الفوز على "الأبيض" في آخر مباراتين بينهما، فيما يعود آخر فوز لمنتخبنا في مباراة ودية بهدف دون مقابل، وسجله علي مبخوت.

الأبيض
منتخب أوزبكستان
تصفيات كأس العالم
علي مبخوت
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