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الرياضة

«دبي للسلة» يسدل الستار على الموسم الأول التاريخي

«دبي للسلة» يسدل الستار على الموسم الأول التاريخي
4 يونيو 2025 10:15

سلطان آل علي (دبي)

أسدل نادي دبي لكرة السلة الستار على أولى مشاركاته في دوري دول البحر الأدرياتيكي (ABA League) بالخروج من نصف النهائي، بعد الخسارة 97-114 أمام العملاق الصربي بارتيزان في المباراة الثالثة والفاصلة التي أُقيمت في صربيا، لينهي بذلك مشواره البطولي في واحدة من أصعب البطولات الإقليمية في أوروبا. ورغم  الإقصاء، إلا أن ما قدمه دبي خلال الموسم يُعد إنجازاً تاريخياً حيث كتب الفريق في أول ظهور له بين الكبار اسمه بحروف من ذهب، وفرض احترامه على الساحة الأوروبية، أمام فرق تمتلك تاريخاً عريقاً وثقافة تنافسية تمتد لعقود. وأنهى دبي الموسم المنتظم في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة فقط عن صدارة الترتيب، متفوقاً على أندية ذات باع طويل في البطولة مثل النجم الأحمر. وتميز الفريق بالثبات على أرضه، حيث حقق 16 انتصاراً من أصل 18 مباراة داخل كوكا كولا أرينا في دبي، في سجل يُعتبر ضمن الأفضل بين جميع الفرق هذا الموسم.لكن الحدث الأبرز كان سلسلة الانتصارات التاريخية التي حققها الفريق، حيث سجّل 13 انتصاراً متتالياً، وهي أطول سلسلة فوز في نسخة هذا العام من الدوري، مما جعله محط أنظار المتابعين ووسائل الإعلام الأوروبية. ولم يتوقف الطموح عند الأداء المنتظم فقط، بل ضرب دبي الكبار في مواقف حاسمة، فقد أسقط حامل اللقب النجم الأحمر ذهاباً وإياباً، كما أطاح بـالوصيف بارتيزان في مواجهتين داخل دبي، وفاجأ الجميع عندما هزم المتصدر بودوكنوست في دبي، في واحدة من أبرز مفاجآت الموسم. لكن رغم هذه الإنجازات، كانت مواجهة بارتيزان على أرضه وأمام جماهيره في المباراة الفاصلة مهمة صعبة تطلبت أقصى درجات التركيز والخبرة، ورغم الأداء القتالي لدبي، إلا أن خبرة الفريق الصربي كانت حاسمة، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائي. مع نهاية الموسم، يغادر الفريق البطولة منتصراً بعدما أثبت صلابة مشروعه الرياضي، وأنه نموذج طموح لقوة إماراتية قادمة في قلب أوروبا من خلال الدوري الأوروبي الموسم القادم.

بارتيزان الصربي
النجم الأحمر
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