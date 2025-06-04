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الرياضة

أتلتيكو مدريد يربط مشجعيه في «ناد افتراضي»

أتلتيكو مدريد يربط مشجعيه في «ناد افتراضي»
4 يونيو 2025 11:00

علي معالي (أبوظبي)

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أعلن نادي أتلتيكو مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به عن مبادرة فريدة من نوعها للتواصل مع مشجعيه حول العالم، بإنشاء أول نادٍ افتراضي للمشجعين، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة، على يضم النادي في معظمه مشجعين لأتلتيكو مدريد يعيشون خارج إسبانيا. وللاحتفال بهذه المناسبة، أنشأ النادي موقعاً إلكترونياً مخصصاً، وأصدر بطاقات عضوية، وأطلق مجموعة خاصة محدودة الإصدار من البضائع لمشجعي أتلتيكو، وقدم كذلك الشارة الرسمية للجمعية التي صممها الفنان تيم جاجنون، الذي ابتكر آلاف الشارات لرواد الفضاء وفرق ناسا.وتبلغ رسوم العضوية السنوية 20 يورو، وسوف يحظى الأعضاء بفرصة المشاركة في سحب على جائزة سفر إلى مدريد لمشاهدة مباريات أتلتيكو، ويسعى النادي الاسباني إلى استغلال هذه الحملة لتأكيد وربط الفريق بعشاقه حول العالم، وتعتبر خطوة أتلتيكو خطوة مبتكرة تفتتح عصراً جديداً في كيفية التواصل مع المشجعين في جميع أنحاء العالم.

أتليتكو مدريد
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