المستحقات المتأخرة تضع شيفيلد وينزداي في «دائرة المخالفات»

لندن (رويترز)

اتهمت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم نادي شيفيلد وينزداي بمخالفة اللوائح، بسبب إخفاق النادي الذي احتل المركز 12 في دوري الدرجة الثانية في دفع رواتب اللاعبين في الوقت المحدد.وكانت السلطات منعت النادي من تسجيل لاعبين جدد في الموسمين الماضيين، بعد أن خصمت ست نقاط من رصيده خلال موسم 2020-2021 لخرقه قواعد الربح والاستدامة. وقالت الرابطة في بيان أمس: «تم اتهام مالك نادي شيفيلد وينزداي ديجفون تشانسيري بالتسبب في خرق النادي للوائح، رغم تعهده السابق بتمويل جميع الالتزامات المالية للنادي». وأضافت: «جميع التهم تتعلق بفشل المالك والنادي في الوفاء بالتزاماتهما بدفع أجور اللاعبين في الوقت المحدد وبالكامل في مارس ومايو 2025» وقال الفريق: إن رجل الأعمال التايلاندي تشانسيري، الذي استحوذ على شيفيلد وينزداي في 2015، أقر بالتهم وقدم اعتذاره. وأضاف: «يواصل النادي مساعيه لإيجاد حلول بشأن الرواتب المستحقة لشهر مايو في أقرب فرصة ممكنة». وأمام النادي وتشانسيري 14 يوماً للرد على الاتهامات رسمياً.