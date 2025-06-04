الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المستحقات المتأخرة تضع شيفيلد وينزداي في «دائرة المخالفات»

المستحقات المتأخرة تضع شيفيلد وينزداي في «دائرة المخالفات»
4 يونيو 2025 10:14

لندن (رويترز)

اتهمت رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم نادي شيفيلد وينزداي بمخالفة اللوائح، بسبب إخفاق النادي الذي احتل المركز 12 في دوري الدرجة الثانية في دفع رواتب اللاعبين في الوقت المحدد.وكانت السلطات منعت النادي من تسجيل لاعبين جدد في الموسمين الماضيين، بعد أن خصمت ست نقاط من رصيده خلال موسم 2020-2021 لخرقه قواعد الربح والاستدامة. وقالت الرابطة في بيان أمس: «تم اتهام مالك نادي شيفيلد وينزداي ديجفون تشانسيري بالتسبب في خرق النادي للوائح، رغم تعهده السابق بتمويل جميع الالتزامات المالية للنادي». وأضافت: «جميع التهم تتعلق بفشل المالك والنادي في الوفاء بالتزاماتهما بدفع أجور اللاعبين في الوقت المحدد وبالكامل في مارس ومايو 2025» وقال الفريق: إن رجل الأعمال التايلاندي تشانسيري، الذي استحوذ على شيفيلد وينزداي في 2015، أقر بالتهم وقدم اعتذاره. وأضاف: «يواصل النادي مساعيه لإيجاد حلول بشأن الرواتب المستحقة لشهر مايو في أقرب فرصة ممكنة». وأمام النادي وتشانسيري 14 يوماً للرد على الاتهامات رسمياً.

شيفيلد وينزداي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©