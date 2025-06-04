نهائي كأس مصر.. الزمالك وبيراميدز في «الأحلام المتناقضة»

القاهرة(أ ف ب)

يدخل الزمالك وبيراميدز المباراة النهائية لكأس مصر في كرة القدم الخميس على ستاد القاهرة الدولي بأحلام متناقضة، ففي الوقت الذي يسعى فيه الزمالك لتعويض موسم مخيب بلقب غاب عنه منذ أربع سنوات، يخوض بيراميدز المباراة منتشياً بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه وأملاً في الاحتفاظ بلقب الكأس.وتوّج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا الأحد بفوزه على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 3-2 بمجموع مباراتي النهائي، ليحصد البطولة الأغلى على مستوى الأندية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه. وأنهى الدوري المصري في المركز الثاني خلف الأهلي البطل بنقطتين، مع انتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية في شكوى خصم ثلاث نقاط من الأهلي قد تمنحه اللقب. من جهته، أنهى الزمالك الدوري في المركز الثالث، وخرج من ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية)، لينحصر أمله في حصد لقب كأس مصر تفادياً لموسم خالي الوفاض. وسبق للزمالك التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة آخرها عام 2021، فيما خسر الفريق الأبيض المباراة النهائية في 14 مناسبة آخرها في 2023. أما بيراميدز، فتوج بلقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه العام الماضي، وخسر المباراة النهائية من قبل مرتين كان آخرهما في 2022. وتعد هذه المواجهة الرابعة بين الفريقين في الكأس والثانية في المباراة النهائية، حيث سبق وان التقيا في نهائي 2019 الذي حسمه الزمالك لصالحه 3-0. ثم التقيا في نصف نهائي 2022 وانتهت المباراة بفوز بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، و للمرة الثالثة في نصف نهائي 2023 وتفوق الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3. وتعتبر هذه المباراة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، حيث التقيا في نصف نهائي الكأس السوبر المصري، وتفوق الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، فيما حقق بيراميدز الفوز ذهاباً 3-0 وإياباً 1-0 في مباراتي الدوري. وكان من المقرر إقامة المباراة يوم 20 مايو الماضي، قبل أن يطلب بيراميدز تأجيلها، بسبب خوضه نهائي دوري أبطال أفريقيا ووافق الزمالك على التأجيل. وعاد الزمالك ليطلب تأجيل المباراة بسبب تعارضها مع يوم وقفة عرفات، إلا ان الاتحاد المصري لكرة القدم رفض التأجيل وقرر فقط تأخير موعد انطلاقها لتبدأ في الثامنة والنصف مساء. ويأمل الزمالك في مصالحة جماهيره الغاضبة بعد موسم مخيب على كل الأصعدة، حيث يقوده المدرب أيمن الرمادي في ما قد يكون آخر ظهور له، بعدما تولى المسؤولية خلفاً للبرتغالي جوزيه بيسيرو بشكل موقت حتى نهاية الموسم. وأصبح الرمادي رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوزيه جوميز، والسويسري كريستيان جروس بالإضافة إلى بيسيرو. من جانبه، يدخل بيراميدز المباراة وهو في حالة من السعادة البالغة بعدما أصبح رابع نادي مصري (بعد الإسماعيلي والأهلي والزمالك) يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ليحصد ثاني بطولة في تاريخه، بعدما حقق لقب كأس مصر الموسم الماضي. إلا أن مدرب الفريق الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش حذر لاعبي بيراميدز من تأثير هذه الحالة عليهم في مباراة الزمالك، التي وصفها بأنها لا تقل أهمية عن البطولة الأفريقية.