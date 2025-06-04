غياب «سون» يثير الشكوك حول مصيره في توتنهام

علي معالي (أبوظبي)

كشف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عن قميصه الأساسي لموسم 2025-2026، ولكن اللافت للنظر غياب المهاجم الكبير سون هيونج مين، حيث لم يظهر الكوري الجنوبي في أي صور أو فيديوهات ترويجية رسمية للنادي، مما أثار الشكوك حول استعداده للرحيل عن ملعب توتنهام، في ظل العروض المغرية التي من الدوري السعودي. ويُعتقد أن سون قد ودع زملاءه بهدوء بعد نهائي الدوري الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، بدأ النادي إعادة هيكلة الفريق، ويُعتبر غياب سون عن حملة الموسم المقبل أول دليل واضح على ذلك، وهي المرة الأولى من 2015 التي يُستبعد فيها لاعب يُعتبر رمزاً عالمياً لتوتنهام، من أكبر حملات التسويق قبل الموسم. ويمُر سون «32 عاماً»، بمرحلة حرجة في مسيرته الكروية، ففي الموسم الماضي، سجل 7 أهداف فقط في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أقل رصيد له منذ سنوات، كما أبعدته إصابة طويلة عن التشكيلة الأساسية في نهائي كأس أوروبا، ولم يُصدر توتنهام أي بيان رسمي بشأن غياب سون عن حفل إطلاق القميص أو مستقبله، لكن يبدو أنها رسالة بقرب انتهاء رحلة سون هيونج مين، التي استمرت قرابة عقد من الزمان مع نادي الشمال اللندني.