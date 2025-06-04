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الرياضة

4 نجوم يغيبون عن رحلة ريال مدريد «المونديالية»

4 نجوم يغيبون عن رحلة ريال مدريد «المونديالية»
4 يونيو 2025 12:15

معتز الشامي (أبوظبي)

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في غضون أسبوعين، يبدأ ريال مدريد تحديه الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد تشابي ألونسو، عندما يبدأ رحلته في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة التي تنطلق يوم 15 الجاري، وقبل التوجه إلى البطولة، والتي قد يكون الفوز بها مربحاً للغاية للنادي، يواجه ريال مدريد عدداً كبيراً من مشاكل اللياقة البدنية للاعبيه الأساسيين. وهناك أمل في أن يتمكن بعض اللاعبين مثل؛ داني كارفاخال، وإيدير ميليتاو، وأنتونيو روديجر، من التعافي في الوقت المناسب للبطولة ولكن هناك لاعبين آخرين قد لا يكونون جاهزين. وبحسب إذاعة COPE الإسبانية، فإن 4 لاعبين من ريال مدريد لن يشاركوا في كأس العالم للأندية هذا الصيف، لن يتمكن المدافعان ديفيد ألابا وفيرلاند ميندي، إلى جانب لاعب الوسط إدواردو كامافينجا والمهاجم الشاب إندريك، من المشاركة في النسخة الموسعة الافتتاحية من البطولة، فبعد تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي قبل بضعة أشهر فقط، اضطر ألابا للخضوع لجراحة في الركبة مجدداً بسبب تمزق في الغضروف المفصلي، وبينما كان هناك أمل في عودته في الوقت المناسب للبطولة، يبدو أن النمساوي لن يتمكن من المشاركة. وغاب ميندي عن الملاعب لأكثر من شهر بسبب إصابة في الفخذ، ومن غير المرجح أن يعود قبل شهرين، وهو ما يستبعده من الرحلة إلى الولايات المتحدة. كما غاب كذلك كامافينجا عن الملاعب منذ أواخر أبريل بسبب تمزق في العضلة المقربة، ومن المتوقع أن يستمر تعافيه لعدة أشهر. ولذلك، لن يشارك في كأس العالم للأندية، ويأمل في العودة في الوقت المناسب مع بداية الموسم الجديد، كما تعرض إندريك لإصابة في وقت متأخر من الموسم، خلال المباراة أمام إشبيلية، وسيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، ما يعني أنه لن تكون لديه أي فرصة للعب في كأس العالم للأندية.

ريال مدريد
داني كارفاخال
ديفيد ألابا
كأس العالم للأندية
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