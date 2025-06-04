تغيير جذري في قواعد ركلات الجزاء بسبب واقعة «ديربي مدريد»

معتز الشامي (أبوظبي)

لا تزال ركلة الجزاء المثيرة للجدل التي نفذها مهاجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز ضد ريال مدريد، في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، تتصدر عناوين الصحف، وفي هذه الواقعة، لمس المهاجم الأرجنتيني الكرة مرتين دون قصد، ما أدى إلى إلغاء الهدف، ورداً على ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، الجهة المسؤولة عن وضع قوانين كرة القدم، عن تعديل للقانون رقم 14، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2025. وحتى الآن، كان يُلغى الهدف إذا لمس اللاعب الكرة مرتين أثناء تسديد ركلة جزاء، سواء أكانت عن طريق الخطأ أم لا، وتُحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، وهي النتيجة التي آلت إليها لعبة ألفاريز، رغم أن اللمسة الثانية كانت غير مقصودة بشكل واضح بعد ارتداد الكرة عن قدمه الداعمة. وأوضح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» في بيان رسمي: «هذه حالة نادرة لم يُنص عليها صراحة في القانون رقم 14، ومن المفهوم أن يُعاقب الحكام اللاعب الذي لعب الكرة مرة ثانية قبل أن يلمسها لاعب آخر، أو تحتسب ركلة حرة غير مباشرة». لكن الوضع سيتغير حيث تُعاد ركلة الجزاء إذا دخلت الكرة المرمى، في حال اللمسة المزدوجة غير المتعمدة، وإذا لم تدخل الكرة المرمى، تُحتسب ركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم (أو تُحتسب المحاولة كإهدار في ركلات الترجيح)، إلا إذا سمح الحكم باستغلالها. وفي حالة اللمسة المزدوجة الطوعية، إذا قام اللاعب بلمس الكرة عمداً مرتين قبل أن يقوم لاعب آخر بذلك: تُحتسب ركلة حرة غير مباشرة (أو تُسجل المحاولة كإهدار في ركلات الترجيح)، إلا إذا سمح الحكم باستغلالها. ويبدأ يتطبيق التفسير الجديد للقاعدة على جميع البطولات التي تبدأ في 1 يوليو 2025 أو بعده، مع العلم أن البطولات التي تبدأ قبل ذلك التاريخ قد تُطبّق هذا التغيير وفقاً لتقديرها. ويهدف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) من خلال هذا التعديل إلى تجنب العقوبات غير العادلة في الحالات غير المقصودة، وتوفير مزيد من الوضوح بشأن سيناريو لم يكن حتى الآن يتضمن إرشادات محددة.