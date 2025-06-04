«الأبيض الأولمبي» يستعد للتصفيات الآسيوية بمواجهة هونج كونج وتايلاند ودياً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين أمام منتخبي هونج كونج وتايلاند يومي السبت والثلاثاء المقبلين، على ملعب تامسات في العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك ضمن تحضيراته لخوض تصفيات كأس آسيا 2026. وتُمثل المباراتان محطة مهمة في برنامج إعداد «الأبيض الأولمبي» تحت قيادة المدرب الأورجوياني مارسيلو برولي، خاصة أنها تأتي بعد فترة توقف منذ آخر ظهور للمنتخب في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، والتي أُقيمت في سلطنة عمان خلال مارس الماضي، وشهدت خسارته أمام البحرين 1-2 والسعودية 0-2، قبل أن يختتم مشاركته بفوز كبير على لبنان 3-0. وضمت قائمة «الأبيض الأولمبي» المتواجدة حالياً في معسكر بانكوك 24 لاعباً، هم، أحمد مال الله، غيث عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، جمال السعدي، علي عبدالعزيز، «النصر»، أنطوني ميشال «فرسان هيسبانيا»، عيسى خلفان «العين»، خالد توحيد، ضاري فهد، فهد جاسم، مطر زعل، مايد سعيد الكاس «الشارقة»، ربيع حسن سالمين «الوصل»، ريتشارد أوكونور، زايد خميس، علي المعمري، مبارك بني زامة، يوسف المرزوقي «الجزيرة»، سعيد سالم ناصر «الفجيرة»، عبدالله أحمد، منصور المنهالي، منصور صالح «الوحدة»، عدلي محمد، هزاع شهاب «يونايتد»، جونيور ندياي «مونبيليه الفرنسي». وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، التي أُجريت مؤخراً في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، قد أوقعت منتخب الإمارات في المجموعة التاسعة إلى جانب إيران، هونج كونج، وغوام، حيث تُقام مباريات المجموعة في أبوظبي خلال الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025، بنظام التجمع من مرحلة واحدة. ويأمل «الأبيض الأولمبي» في حجز إحدى بطاقات التأهل إلى النهائيات القارية، التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى في يناير 2026، بمشاركة 16 منتخباً، ويتأهل إليها أصحاب المركز الأول في المجموعات الـ11، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى الدولة المُضيفة وحاملة اللقب. ويمتلك منتخبنا الأولمبي سجلاً مميزاً في البطولة، إذ شارك في خمس نسخ سابقة: عُمان 2014، وقطر 2016، وتايلاند 2020، وأوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب عن نسخة الصين 2018 بعد حلوله وصيفاً في مجموعته دون أن يتمكن من التأهل. في المقابل، يستعد منتخب تايلاند لاستضافة مباريات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً ماليزيا، لبنان، ومنغوليا، بينما يشارك منتخبا هونج كونج وتايلاند في بطولة آسيان تحت 23 عاماً المقررة في إندونيسيا خلال يوليو المقبل، كجزء من تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية.