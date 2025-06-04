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الرياضة

ناجلسمان يمتدح «الحصان» فيتينيا

ناجلسمان يمتدح «الحصان» فيتينيا
4 يونيو 2025 12:03

ميونيخ(أ ف ب)

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أشاد مدرب المنتخب الألماني جوليان ناجلسمان بلاعب خط الوسط البرتغالي فينتينيا قبل المواجهة المنتظرة بين المنتخبين في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم في ميونيخ الأربعاء، معتبراً أنه أحد أكثر اللاعبين تحركاً وثباتاً.وتستقبل ألمانيا نظيرتها البرتغال، بطلة النسخة الاولى عام 2019، على ملعب "أليانز أرينا" الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، علماً أن 4 لاعبين متوجين بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الفرنسي، سيشاركون في صفوف "سيسليساو" أوروبا، وهم نونو منديز وفيتينيا وجواو نيفيش والمهاجم جونزالو راموش. قال ناجلسمان البالغ 37 عاماً "أعتقد أن مشاركة ثلاثة لاعبين من باريس سان جرمان أساسيين في مباراة (الأربعاء) هي مسألة إيجابية وسلبية في آن واحد. فمن ناحية، هناك فريق واجه تحدياً أكبر من الآخر". وأضاف "أعتقد أنهم ربما احتفلوا قليلاً"، قبل أن يُثني على مستوى لعبهم. وعن فيتينيا تابع قائلاً "هو لاعب يستعيد الكثير من الكرات ويتحرك باستمرار. لم أطلع على إحصائيات المباراة النهائية، لكن نشعر أنه يركض مثل الحصان قرابة 14 كيلومتراً". وتابع "الآن، هو أحد أكثر اللاعبين ثباتاً في الأداء، فقد قدّم موسماً رائعاً في دوري أبطال أوروبا، وله تأثير كبير على باريس سان جيرمان، وكذلك على أداء المنتخب الوطني". وحذّر المدرب الألماني "البرتغال تلعب بشكل مشابه جدًا لألمانيا. ليس تماماً، ولكن الطريقة ذاتها".

جوليان ناجلسمان
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
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