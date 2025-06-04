«شاهين للرجبي» يشارك في «دولية» البرتغال للسباعيات



دبي (الاتحاد)

تغادر يوم غد بعثة فريق شاهين للرجبي إلى البرتغال للمشاركة بطولة الجارف الدولية للسباعيات، التي يشارك فيها 8 فرق وتنطلق منافساتها السبت وتستمر لمدة يومين ضمن المهرجان الرياضي الكبير، الذي يقام سنوياً بمدينة فيلا ريال دي سانتو أنطونيو، ويضم ألعاب التنس والبادل والكرة الشاطئية والهوكي والجولف والسباحة.

ويترأّس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الرجبي، والجهاز الفني الذي يضم المدرب أبولو بيرليني ويوسف شاكر، وخلدون المليح، والإداري نزار مهران، و12 لاعباً، ويخوض شاهين 3 مباريات في اليوم الأول ضمن المجموعة الثانية وفي اليوم الثاني، تقام النهائيات حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي فيما تقام مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد أن فريق شاهين يواصل مشاركاته وبرنامج إعداده ضمن خطة تجهيز اللاعبين المواطنين للمنتخبات الوطنية، حيث نعوّل على هذا الفريق في تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين المواطنين وتأهيلهم بشكل صحيح للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن فريق شاهين يشارك في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المحلي، ويقدم مستويات جيدة وفي نسخة الموسم الحالي صعد إلى نهائي الدوري، وهو ما يُعد قفزة نوعية وفنية للفريق، وأيضاً فاز بلقب بطولة بورنيو الدولية لسباعيات الرجبي، والتي أقيمت في منطقة ساندكا الماليزية، ودفع به الاتحاد للعب 5 مباريات ودية أمام منتخب كرواتيا خلال معسكرهم في دبي، وحصيلة المباريات المسجلة للاعبين المواطنين في الفريق كبيرة والنتائج أيضاً مؤشر جيدة على تطور المستوى الفني.

وأشار إلى أن الاتحاد لديه أيضاً فريق المها الخاص بالفتيات ولديه برامج لتجهيز اللاعبات المواطنات ودائماً ما تتواجد لاعبات فريق المها في منتخب السيدات بالبطولات، حيث يتم الدفع باللاعبات تدريجياً.

ونوه إلى أن استراتيجية اتحاد الرجبي هدفنا انتشار اللعبة وجذب اللاعبين المواطنين واللاعبات أيضاً لممارستها وتوسيع القاعدة، وهو ما يعود على منتخباتنا الوطنية في المستقبل، خاصة أن طموحاتنا هي التأهل لمونديال الرجال وبعدها التطلع إلى الأولمبياد، ودائماً ما نبني استراتيجياتنا وأهدافنا لسنوات ونعمل عليها.