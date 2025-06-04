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الرياضة

6 لاعبين يمثلون الإمارات في مونديال القوس والسهم

6 لاعبين يمثلون الإمارات في مونديال القوس والسهم
4 يونيو 2025 13:45


الشارقة (وام)
اعتمد اتحاد القوس والسهم، مشاركة 6 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم بكوريا الجنوبية 2025، خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر المقبل، وتضم القائمة عبد الله حسن المنصوري، «القوس المركب رجال»، وآمنة يوسف العوضي، «القوس المركب سيدات»، وسامية أودنايفا، «القوس المحدب سيدات»، وحسن إبراهيم، وخليفة مصبح الكعبي، وسيب مايتي «القوس المحدب رجال».
وأكد الاتحاد أن اختيار العناصر المشاركة في البطولة العالمية جاء وفق نتائج الاختبارات في نادي المدام مؤخراً، في القوس المركب والمحدب لفئتي الرجال والسيدات، وأوضح الاتحاد أن المشاركة في بطولة العالم بكوريا الجنوبية محطة نوعية مهمة في روزنامة المشاركات الدولية، ضمن استراتيجية التطوير، وتمكين اللاعبين واللاعبات من المنافسة في البطولات العالمية.

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