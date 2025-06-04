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الرياضة

مودريتش على أعتاب الميلان

مودريتش على أعتاب الميلان
4 يونيو 2025 13:08

برلين(د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق، اقترب من الانتقال لفريق ميلان الإيطالي. ووفقاً للتقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية فإن إيجلي تاري، المدير الرياضي، سافر إلى منزل مودريتش في كرواتيا للتوصل لاتفاق شفهي مع اللاعب. وذكر التقرير أن ميلان قدم عرضا لمدة عام، ويتوقع أن يتم توقيع العقود غداً الخميس. ويرحل مودريتش عن ريال مدريد، الذي قضى معه 13 عاماً، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية. وسينتهي عقد مودريتش «39 عاماً» مع الريال يوم 30 يونيو بعد أن مدد تعاقده مع الريال لمدة عام في العام الماضي. وكان مودريتش، الذي انضم للريال قادماً من توتنهام في 2012، جزءًا من ستة فرق توجت بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كما فاز بأ28 لقباً مع الريال.

مودريتش
ميلان
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
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