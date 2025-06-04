سانشو يعود إلى مانشستر يونايتد

لندن (أ ب)

يعتزم جادون سانشو، العودة لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما أكد رحيله عن تشيلسي، الذي لعب له معاراً في الموسم الماضي. ونشر الجناح الإنجليزي سانشو «25 عاماً» منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر فيه إنه «ممتن لتجربته» مع تشيلسي. وكتب سانشو: «كل الحب لكل من في تشيلسي، الذين جعلوني أشعر وكأنني في بيتي، زملائي، والجهاز الفني، والجماهير. أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل. ممتن حقاً، شكراً لكم». وسيضطر تشيلسي لدفع 5 ملايين جنيه إسترليني للتنازل عن التزامه بشراء جادون سانشو بشكل نهائي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفقاً لشروط اتفاق الإعارة الذي أعلن عنه في أغسطس الماضي. وغادر سانشو فريق مانشستر يونايتد بعد خلاف مع إريك تن هاج، المدير الفني للفريق وقتها، وكان يتوقع ألا يعود. وترك تن هاج تدريب الفريق في أكتوبر الماضي. وانضم سانشو لمانشستر يونايتد، قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 85 مليون يورو (100 مليون دولار) في 2021.