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الرياضة

فيرتز ينفي ربطه الانضمام إلى ليفربول بالرقم 10

فيرتز ينفي ربطه الانضمام إلى ليفربول بالرقم 10
4 يونيو 2025 13:55

ميونيخ (أ ب)

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نفى فلوريان فيريتز، لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، تقريراً يفيد بأنه طلب الحصول على القميص رقم 10 في ليفربول الإنجليزي، وذلك ضمن المحادثات المتعلقة بصفقة انتقال محتملة قد تكون قياسية. وفي تصريحات علنية نادرة من اللاعب، الذي يمكن أن تكسر قيمة انتقاله الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي، رد فيرتز على تقرير نشرته شبكة «سكاي الألمانية» أمس إنه يرغب في ارتداء القميص رقم 10 إذا انتقل إلى ليفربول. وكان أليكسيس ماك أليتسر، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني، ارتدى هذا القميص خلال الموسم المنقضي، وهو قميص يحمل تاريخاً عريقاً في نادي ليفربول. فقد ارتداه سابقاً عدد من أساطير النادي مثل جون بارنز، مايكل أوين، فيليبي كوتينيو، وساديو ماني. وكتب فيرتز على «إنستجرام»: «من يقول إنني أريد الرقم 10 أنا أحترم اللاعبين». وأضاف: «لا تصدقوا كل ما يكتب». وذكرت تقارير أن لاعب الوسط المهاجم لفريق ليفركوزن اقترب من الانتقال لليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، بعدما رفض اهتمام بايرن ميونيخ. وتعاقد ليفربول بالفعل مع زميله بفريق ليفركوزن جيريمي فريمبونج.

ليفربول
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
مايكل أوين
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