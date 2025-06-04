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الرياضة

سعيد بن صقر القاسمي: ثقتنا كبيرة في قدرة المنتخب على تخطي أوزبكستان

سعيد بن صقر القاسمي: ثقتنا كبيرة في قدرة المنتخب على تخطي أوزبكستان
4 يونيو 2025 14:09


علي معالي (أبوظبي)
عبّر الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس نادي كلباء، عن ثقته في قدرة لاعبي منتخبنا الوطني على إسعاد جماهيره في مشوار التصفيات في كأس العالم، عندما يلتقي أوزبكستان يوم غد.
قال الشيخ سعيد بن صقر القاسمي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «تم توفير كل سُبل النجاح للمنتخب في الفترة الحالية من مشوار التأهل لكأس العالم 2026، بوجود مدرب قدير وصاحب كفاءة كبيرة، وهو الروماني أولاريو كوزمين، وأن الجميع، من لاعبين وإداريين ومدربين يعلمون أهمية هذه المرحلة، وبالتالي العمل على الخروج منها بما يُسعد الشارع الكروي».
وأضاف: «مباراة أوزبكستان لها أهمية كبيرة، والفوز بها هو الحل الأمثل ليبقى الأمل قائماً، وثقتي كبيرة في قدرة لاعبينا وجهازهم الفني والإداري على عبورها، رغم قوة المنافس الأوزبكي.
وواصل:«مثل هذه المباريات لها ترتيباتها الفنية الخاصة، والجميع يدرك أهميتها، وبالتالي لابد من أن يكون تركيز الجميع يفوق الـ 100%، حتى لا ندخل في حسابات أخرى بعد أن أهدرنا العديد من الفرص، التي كانت كفيلة بأن تجعل ترتيب «الأبيض» أفضل مما هو عليه الآن».
ووجّه الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رسالة للجماهير قائلاً: «أنتم شُعلة الحماس لمثل هذه المباريات، ومنتخبنا يحتاج لنا في هذا الوقت، وعلينا جميعاً أن نسانده في المدرجات، والتشجيع حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء».
وأشاد بما قدمه فريق كلباء هذا الموسم بالمحترفين قائلاً: «راضون تماماً عما قدمه كلباء من مستوى في هذا الموسم الكروي بالمحترفين، وظهر «النمور» بمستوى مميز في عدد كبير من المواجهات، ونتمنى في الموسم أن يتطور الفريق بشكل أفضل، ويقوم بتحسين ترتيبه العام في الدوري».

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