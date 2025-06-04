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الرياضة

الروسي جريبنيف يقترب من لقب «شطرنج دبي»

الروسي جريبنيف يقترب من لقب «شطرنج دبي»
4 يونيو 2025 17:00

 
دبي (وام)


اقترب الأستاذ الدولي الكبير الروسي ألكسي جريبنيف من التتويج بلقب النسخة الـ25 من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، ضمن الفئة (A)، بعد تعادله في الجولة الثامنة مع أقرب منافسيه، الأستاذ الدولي الكبير الإيراني موفاهد سينا.

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ورفع جريبنيف رصيده إلى 6.5 نقطة من أصل 8 جولات، ويكفيه التعادل في الجولة الأخيرة لضمان إحراز اللقب، فيما لا يزال سينا متمسكاً بحظوظه في المنافسة رغم تأخره بنصف نقطة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط.
ويشارك في المركز الثاني أيضاً كل من الأستاذ الدولي الكبير الأرميني سارجسيان شانت، الذي تفوق في الجولة الثامنة على الروسي زيمليناسكي، والإسباني بيشوت آلان الذي فاز على الهندي روهيث كريشنا.
وفي منافسات الفئة الثانية (B)، ارتقى الهندي فندان ألنكار صدارة الترتيب بعد فوزه على السريلانكي بيساندو راشميثا، رافعاً رصيده إلى 7 نقاط من 8 جولات، متقاسماً الصدارة مع أستاذ الاتحاد الدولي الإيراني مهدي نيكوكار الذي تعادل مع الهندي مريداف. 

وشهدت الجولة الثامنة ضمن الفئة نفسها، تعادل المصنف الأول أستاذ الاتحاد الدولي مانوكيان سارجيس مع اللاعب الصيني زهانج زهي، ليرفع كل منهما رصيده إلى 6 نقاط.

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