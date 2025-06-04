الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي يواجه ميرالكو في «سلة آسيا»

شباب الأهلي يواجه ميرالكو في «سلة آسيا»
4 يونيو 2025 17:30

دبي (وام)
يستهل فريق شباب الأهلي مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة السلة بمواجهة فريق ميرالكو بولتس الفلبيني السبت المقبل، في الجولة الأولى من المنافسات التي تحتضنها دبي خلال الفترة من 7 إلى 13 يونيو الجاري.
وتقام مباريات دور المجموعات على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي، فيما تستضيف صالة «كوكاكولا أرينا» مباريات الأدوار النهائية، بمشاركة 9 فرق تم توزيعها على 3 مجموعات.
ويخوض شباب الأهلي منافسات المجموعة الثانية، التي تضم معه أيضاً فريقي أوتسونوميا بريكس الياباني وميرالكو بولتس الفلبيني.
وأوضح المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا أن البطولة ستشهد إقامة 3 مباريات يومياً خلال دور المجموعات من 7 إلى 9 يونيو، على أن تتأهل 8 فرق هي أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث، إلى الدور ربع النهائي المقرر في 11 يونيو، وسيتم سحب قرعة جديدة لتحديد مواجهات هذا الدور بعد انتهاء الدور الأول. وتُقام مباراتا نصف النهائي في 12 يونيو، على أن تُختتم البطولة يوم 13 يونيو بمباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية التي تُقام على صالة «كوكاكولا أرينا».
ويحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة السلة 2025 على بطاقة التأهل لتمثيل قارة آسيا في بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025 في سنغافورة، التي تُعد أرفع بطولات الأندية على مستوى الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA).

أخبار ذات صلة
فينيكس صنز يتعاقد مع جوردان أوت
شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للسلة
كرة السلة
دوري السلة
فريق شباب الأهلي
بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©