اتحاد الفروسية ينظم الدوري الصيفي لقفز الحواجز



أبوظبي (وام)



ينظم اتحاد الفروسية والسباق النسخة الثانية من الدوري الصيفي، لقفز الحواجز 14 و15 يونيو الجاري، في أكاديمية بوذيب للفروسية في أبوظبي، ضمن أجندة الموسم الصيفي بمشاركة الفئات المختلفة.

وأكد سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة قفز الحواجز، أن البطولة تُقام للسنة الثانية على التوالي، وهي محفّزة للفرسان والخيول الصغيرة، والمبتدئة، للمشاركة في فعالياتها، خصوصاً مع التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة، والإنجازات المميزة لها على المستوى الخارجي.

بدوره أوضح أحمد الجنيبي رئيس قسم التدريب في أكاديمية بوذيب، أنه تم إنجاز جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق الفعاليات، واعتماد القوائم المشاركة، وفق خطة زمنية واضحة تمهيداً لبدء المنافسات.