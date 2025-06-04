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الرياضة

كالياري ينفصل عن مدرب «بر الأمان»!

كالياري ينفصل عن مدرب «بر الأمان»!
4 يونيو 2025 16:43

 
روما (رويترز)

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انفصل كالياري عن مدربه دافيدي نيكولا الذي قاده إلى بر الأمان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الموسم المنصرم.
وتولى نيكولا المسؤولية في يوليو الماضي خلفا لكلاوديو رانييري ووقع عقداً لمدة عامين لكنه سيرحل بعد أن قاد فريقه إلى المركز الخامس عشر في الترتيب بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط.
وقال كالياري في بيان «يتوجه النادي بالشكر للمدرب نيكولا وطاقمه على العمل والجدية والشغف الذي أظهروه هذا الموسم الذي تكلل بالبقاء في دوري الدرجة الأولى».
اشتهر نيكولا بقيادة الفرق للنجاة من الهبوط، بعدما ساعد إمبولي وسالرنيتانا وتورينو وجنوى على البقاء في دوري الأضواء.

 

الدوري الإيطالي
الكالشيو
كالياري
كلاوديو رانييري
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