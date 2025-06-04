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الرياضة

توتنهام يشترط المقابل الكبير للتفريط في سون

توتنهام يشترط المقابل الكبير للتفريط في سون
4 يونيو 2025 17:03

لندن (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، سيستمع فقط للعروض الكبيرة لبيع قائد الفريق سون هيونج مين، هذا الصيف، وسط اهتمام متجدد من أندية الدوري السعودي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اسم سون ارتبط بالانتقال للسعودية قبل عامين، لكنه رفض العروض ليبقى مع الفريق مع بداية فترة المدرب أنجي بوستيكوجلو. بعدها، منح بوستيكوجلو شارة قيادة الفريق إلى سون، واستطاع اللاعب الكوري الجنوبي، الشهر الماضي، قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، حيث حقق هدفه بالفوز بالألقاب مع النادي. وتزايدت التكهنات بشأن مستقبل سون خلال موسمه العاشر مع توتنهام، وعلى الرغم من أن النادي فعل خيار تمديد عقده لمدة 12 شهراً في يناير الماضي، من المقرر أن يدخل العام الأخير من عقده في يوليو المقبل. وسيتم سون عامه الـ33 الشهر المقبل، وتأثر بمشاكل الإصابات في موسم 2024 / 2025، ولكن وفقاً لمعلومات وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) فإن النادي الإنجليزي لن يسمح برحيل اللاعب إلا بمبلغ مالي كبير. وينتظر أن يزور فريق توتنهام كوريا الجنوبية مرة أخرى هذا الصيف، استعداداً للموسم الجديد، وهي الزيارة الثالثة في آخر أربعة أعوام.

هيونج مين سون
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
الدوري الأوروبي
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