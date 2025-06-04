الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الرياضات الإلكترونية» يعزز شراكاته العالمية

«الرياضات الإلكترونية» يعزز شراكاته العالمية
4 يونيو 2025 17:06

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
منصور بن زايد: تجمعنا مع الكويت أواصر أخوة تاريخية راسخة


استقبل اتحاد الرياضات الإلكترونية بمقره في إمارة الشارقة، وفدًا دولياً ضم كلاً من رئيس اتحاد مونتينيجرو للرياضات الإلكترونية، ورئيس اتحاد البوسنة والهرسك، إلى جانب عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني، بحضور سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد علاقات التعاون الدولي وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية بين الاتحادات، واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية في مجال تطوير الرياضات الإلكترونية، لاسيما في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو اعتماد مفهوم «الفيجيتال» الذي يدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي في تنظيم البطولات والتجارب الرياضية.
شهد اللقاء مناقشات مثمرة حول تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتطوير، وتنظيم الفعاليات الدولية المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات التقنية في البنية التحتية الرقمية، وبحث إمكانية تبني نموذج الفيجيتال كأحد أسس التعاون المشترك في تنظيم البطولات الإقليمية والدولية.
من جهته، رحّب الأمين العام سعيد علي الطاهر بالوفود الزائرة، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للرياضات الإلكترونية. 
وأضاف: «نعمل في اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على بناء منظومة احترافية متكاملة تواكب التطورات العالمية، وتُعزز من جاهزيتنا لاعتماد النماذج الحديثة مثل الفيجيتال، الذي نراه مستقبل البطولات التفاعلية.» بدورهم، أعرب رؤساء الاتحادات الزائرة عن إعجابهم بالمستوى التنظيمي والتقني الذي وصل إليه الاتحاد الإماراتي، مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون المشترك، بما يخدم تطلعات اللاعبين والكوادر الفنية على مستوى العالم. 

 

الإمارات
الرياضات الإلكترونية
الشارقة
مونتينيجرو
البوسنة والهرسك
ألمانيا
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©