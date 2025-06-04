الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع رايندرز

مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع رايندرز
4 يونيو 2025 17:09

 
لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تُكرِّم مشرفات الحافلات المتميزات
«الخارجية» وجامعة الإمارات تطلقان مبادرة «الكرنفال الأكاديمي»


توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي بشأن لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز في أول صفقة رئيسة للنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما أفادت تقارير صحافية.
ويأمل السيتي الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب جوارديولا في إتمام صفقة الدولي الهولندي قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة في 14 الشهر الحالي.
انضم رايندرز إلى ميلان قادماً من ألكمار في عام 2023، وسجل 15 هدفاً للنادي «اللومباردي» في موسم 2024-2025.
ويعزز الهولندي خيارات جوارديولا في الوسط، بعد رحيل صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين الذي من غير المتوقع أن يشارك في كأس العالم للأندية، حيث من المرجح أن ينتقل إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي.
ويسافر السيتي إلى الولايات المتحدة حامل لقب مونديال الأندية، لكن الصيغة الجديدة مختلفة تماماً، إذ يشارك فيها 32 فريقاً ووقع فريق جوارديولا ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي الذي سيكون منافسه الأول في 18 يونيو.
وتبقى نافذة الانتقالات مفتوحة حتى 10 يونيو لاستيعاب الأندية التي ترغب في التعاقد مع لاعبين لكأس العالم للأندية، تُفتح مرة أخرى في 16 يونيو المقبل.

مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
كأس العالم
مونديال الأندية
ميلان
العين
يوفنتوس
الوداد البيضاوي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©