مانشستر سيتي يتوصل إلى اتفاق للتعاقد مع رايندرز



لندن (أ ف ب)



توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي بشأن لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز في أول صفقة رئيسة للنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقا لما أفادت تقارير صحافية.

ويأمل السيتي الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب جوارديولا في إتمام صفقة الدولي الهولندي قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة في 14 الشهر الحالي.

انضم رايندرز إلى ميلان قادماً من ألكمار في عام 2023، وسجل 15 هدفاً للنادي «اللومباردي» في موسم 2024-2025.

ويعزز الهولندي خيارات جوارديولا في الوسط، بعد رحيل صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين الذي من غير المتوقع أن يشارك في كأس العالم للأندية، حيث من المرجح أن ينتقل إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي.

ويسافر السيتي إلى الولايات المتحدة حامل لقب مونديال الأندية، لكن الصيغة الجديدة مختلفة تماماً، إذ يشارك فيها 32 فريقاً ووقع فريق جوارديولا ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي الذي سيكون منافسه الأول في 18 يونيو.

وتبقى نافذة الانتقالات مفتوحة حتى 10 يونيو لاستيعاب الأندية التي ترغب في التعاقد مع لاعبين لكأس العالم للأندية، تُفتح مرة أخرى في 16 يونيو المقبل.