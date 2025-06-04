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الرياضة

منتخب إيطاليا يعاني «أزمة دفاعية»

منتخب إيطاليا يعاني «أزمة دفاعية»
4 يونيو 2025 17:26

 
فلورنسا (أ ب)

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يواجه المنتخب الإيطالي لكرة القدم أزمة جديدة في الدفاع قبل مواجهة النرويج، بقيادة إيرلينج هالاند، الجمعة في التصفيات المؤهلة إلى «المونديال».
واستبعد ماتيو جابيا، مدافع ميلان، بسبب إصابة في ربلة الساق، وتم استدعاء دانيلي روجاني بدلاً منه.
ويفتقد المنتخب الإيطالي بالفعل لفرانشيسكو أتشيربي، الذي رفض الانضمام للمنتخب، وأليساندرو بونجيورنو، الذي غادر معسكر المنتخب بسبب إصابة في فخذه الأيمن. وقضى روجاني الموسم الماضي معاراً لفريق أياكس، ويعتزم العودة ليوفنتوس.
ولم يتم استدعاؤه للمنتخب الإيطالي منذ عام .2018 وهذه هي أول مباراة بالتصفيات للمنتخب الإيطالي، وهو متأخر بالفعل خلف المنتخب النرويجي، المتصدر، الذي لديه ست نقاط، بالإضافة لفارق 7 أهداف بعدما تغلب على مولدوفا 5 -صفر وإسرائيل 4 - 2، ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره مولدوفا يوم الاثنين المقبل.

 

تصفيات كأس العالم
إيطاليا
النرويج
إيرلينج هالاند
ميلان
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