الأردن يبحث عن «تأهل تاريخي» بـ«المدرسة المغربية»



عمان (أ ف ب)



بعد توليه منصب مدرب منتخب الأردن لكرة القدم في يونيو 2024، قال المغربي جمال سلامي «الوصول لكأس العالم 2026 حُلم يمكن أن ينقل الكرة الأردنية إلى مكان لا يمكن تخيله».

منذ ذلك الوقت ومنتخب النشامى يسير في تصاعد مستمر وأصبح منافساً قوياً على حجز واحدة من بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة الثانية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية، حيث يحلّ على عُمان في مسقط الخميس، ثم يستقبل العراق بعدها بخمسة أيام في عمّان.

وبحال الفوز على عُمان وخسارة العراق أمام كوريا الجنوبية، سيبلغ الأردن النهائيات للمرة الأولى في تاريخه.

وقال سلامي في تصريحات تلفزيونية قبل السفر إلى معسكر الدمام الأخير: «لن نسمح لأي كان أن يفوت علينا حلم الوصول إلى كأس العالم، حيث تبقى لنا مباراتان أمام عُمان والعراق، وهي جولة حاسمة وتاريخية، خاصة في حال تعثر منتخب العراق أمام ضيفه الكوري الجنوبي».

واستعان اتحاد الكرة الأردني بالسلامي خلفاً لمواطنه الحسين عموتة الذي قاد الأردن إلى أفضل إنجاز في تاريخ الكرة الأردنية، بحصوله على المركز الثاني في كأس آسيا 2023 خلف المنتخب القطري.

وقال اللاعب الدولي السابق هيثم الشبول والمدرب الحالي لفريق السلط، إن الاستعانة بالمدرسة المغربية كان صائباً ومكملاً للإنجازات السابقة مع المدرب الوطني محمد عوض، الذي تُوج بذهبيتي دورة الألعاب العربية 97 في بيروت و99 في عمان، والمدرب المصري الشهير محمود الجوهري الذي أوصل الكرة الأردنية لأول مشاركة في كأس آسيا بالصين عام 2004.

وقال الشبول إن سلامي «يسعى إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما تحقيق حُلم الشعب الأردني وتحقيق إنجاز مهم على المستوى الشخصي يعزّز من مسيرته التدريبية».

ونوه الشبول إلى أن سلامي (54 عاماً) نجح في تجاوز كافة الظروف التي واجهته خلال التصفيات وأدت إلى تعدد غيابات أبرز اللاعبين بداعي الإصابة.

ومنذ توليه المهمة، قاد المدرب السابق لناديي الرجاء والفتح الرباطي منتخب الأردن في 12 مباراة رسمية وودية بحسب سجلات الاتحاد الأردني، فحقق الفوز 4 مرات، مقابل 7 تعادلات وخسارة وحيدة.

ويحاول سلامي تعويض الإخفاق بالوصول إلى مونديال البرازيل 2014، الذي خاض فيه النشامى مباراة فاصلة بالملحق العالمي أمام منتخب أوروجواي، فخسر ذهاباً في عمان 0-5 وتعادل إياباً في مونتيفيديو 0-0 تحت قيادة المدرب المصري حسام حسن، علماً بأن المشاركة الأردنية في تصفيات كأس العالم بدأت في مونديال المكسيك 86.

وتضم تشكيلة الأردن الحالية 12 لاعباً محترفاً، يبرز منهم الرباعي موسى التعمري (رين الفرنسي)، يزن النعيمات (العربي القطري)، علي علوان (سيلانجور الماليزي) ويزن العرب (سيول الكوري الجنوبي).

وشدّد بهاء عبدالرحمن كابتن منتخب الأردن سابقاً على أن هؤلاء اللاعبين اكتسبوا خبرة كبيرة في تجاربهم الاحترافية «منتخب الأردن محظوظ بتواجد هذه المجموعة من المحترفين. لديهم طاقة كبيرة وإحساس عظيم من المسؤولية والالتزام وقدموا أنفسهم بصورة احترافية عالية».

وأضاف صاحب الـ152 مباراة دولية مع منتخب الأردن سجل خلالها 7 أهداف: «المنتخب الحالي يضم أفضل جيل في مسيرة الكرة الأردنية، وبات يحسب له ألف حساب في القارة الآسيوية، بعد وصافة كأس آسيا واقترابه من بلوغ المونديال، كل الاحتمالات واردة أمام عُمان والعراق، لكن فرصة النشامى هي الأقوى في المجموعة».

ويتصدر يزن النعيمات قائمة هدافي منتخب الأردن في التصفيات الحالية لكأس العالم برصيد 8 أهداف يليه موسى التعمري «7 أهداف» وعلي علوان «6 أهداف».

ووصل منتخب الأردن إلى مسقط قادماً من الدمام التي خاض فيها معسكراً تدريبياً مكثّفاً ومباراة ودية مع المنتخب السعودي خسرها بهدفين دون مقابل.

وتلقى منتخب الأردن ضربة موجعه بسبب إصابة قائد المنتخب المدافع إحسان حداد بقطع في وتر العرقرب بالقدم اليمنى أثناء الإحماء لخوض المباراة الودية أمام الأخضر السعودي يوم الخميس، إضافة لغياب الثنائي نزار الرشدان ومحمود مرضي بسبب تراكم الإنذارات.

في المقابل، يعتمد المدير الفني لمنتخب عُمان رشيد جابر على مجموعة من الوجوه أعادت روح المنافسة أبرزهم المهاجمين عصام الصبحي ومحسن الغساني، إضافة لرباعي خط الوسط، صلاح اليحيائي، جميل اليحمدي، عبدالرحمن المشيفري وزاهر الأغبري، بينما سيكون حارس المرمى فايز الرشيدي مرشحاً للمشاركة أساسياً لتعويض غياب الحارس إبراهيم المخيني الذي تعرض للإصابة باليد قبل نحو أسبوعين.

واكتفى منتخب عُمان بمعسكر تدريبي محلي وخوض مباراة ودية أمام ضيفه اللبناني حقق فيها الفوز بهدف نظيف الأربعاء.