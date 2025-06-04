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الرياضة

«المغمورة» تطيح أندرييفا من «رولان جاروس»

«المغمورة» تطيح أندرييفا من «رولان جاروس»
4 يونيو 2025 18:26

 
باريس (أ ف ب)

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بواسون.. «قصة خيالية» في «رولان جاروس»


واصلت اللاعبة الفرنسية لويس بواسون المصنفة 361 عالمياً مغامراتها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بإقصائها الروسية الشابة ميرا أندرييفا (6) من الدور ربع النهائي 7-6 (6/8) و6-3، وتلتقي بواسون في الدور نصف النهائي الأميركية كوكو جوف.
وتأهلت كوكو جوف إلى نصف النهائي بفوزها 6-7 و6-4 و6-1 على مواطنتها ماديسون كيز في مباراة لن تنساها اللاعبتان بعد أن كسرتا حاجز مئة خطأ سهل فيما بينهما، وجاءت أكثر من نصف نقاط جوف من أخطاء سهلة ارتكبتها كيز بطلة أستراليا المفتوحة إذ أفلتت المصنفة الثانية عالمياً بإجمالي عشرة أخطاء مزدوجة.

التنس
فرنسا
باريس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
رولان جاروس
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