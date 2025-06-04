«المغمورة» تطيح أندرييفا من «رولان جاروس»



باريس (أ ف ب)



واصلت اللاعبة الفرنسية لويس بواسون المصنفة 361 عالمياً مغامراتها في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في التنس، بإقصائها الروسية الشابة ميرا أندرييفا (6) من الدور ربع النهائي 7-6 (6/8) و6-3، وتلتقي بواسون في الدور نصف النهائي الأميركية كوكو جوف.

وتأهلت كوكو جوف إلى نصف النهائي بفوزها 6-7 و6-4 و6-1 على مواطنتها ماديسون كيز في مباراة لن تنساها اللاعبتان بعد أن كسرتا حاجز مئة خطأ سهل فيما بينهما، وجاءت أكثر من نصف نقاط جوف من أخطاء سهلة ارتكبتها كيز بطلة أستراليا المفتوحة إذ أفلتت المصنفة الثانية عالمياً بإجمالي عشرة أخطاء مزدوجة.