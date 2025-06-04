أرسنال يفاوض بارتي لتجديد عقده ورحيل جورجينيو وستيرلنج

لندن (أ ب)



أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أنه يجري مفاوضات مع نجمه الغاني توماس بارتي لتجديد عقده، مشيراً إلى رحيل عدد من اللاعبين الآخرين، من بينهم جورجينيو ورحيم ستيرلينج.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بارتي، الذي يلعب مع أرسنال منذ عام 2020، في 30 يونيو الجاري، فيما كشف النادي اللندني أن «المفاوضات مستمرة».

ومن بين اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن أرسنال لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو، والظهير الأيسر الأسكتلندي كيران تيرني، وحارس المرمى البرازيلي نيتو، وستيرلينج، الذي كان لاعباً أساسياً في منتخب إنجلترا في مرحلة ما.

وكان ستيرلينج يلعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط مع أرسنال، قادماً من تشيلسي.

يذكر أن أرسنال احتل في الموسم المنصرم المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي.