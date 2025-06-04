«حبات البرد» ضيف شرف على لقاء ألمانيا والبرتغال

ميونخ (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مباراة منتخبي ألمانيا والبرتغال في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، المقررة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بمدينة ميونخ الألمانية، ستقام كما هو مخطط لها رغم التحذيرات من سوء الأحوال الجوية.

وأضاف يويفا أنه يتابع الأحوال الجوية بالتعاون مع السلطات الألمانية. ومن المتوقع هبوب عواصف رعدية شديدة مصحوبة ببرد ورياح وأمطار غزيرة في ولاية بافاريا، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية.

وكشفت إدارة الأرصاد الجوية الألمانية أن حبات البرد ربما يصل قطرها إلى خمسة سنتيمترات. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الظروف الجوية بعد الظهيرة، فيما تبلغ ذروتها بين الساعة السابعة والتاسعة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة والسابعة مساء بتوقيت جرينتش).

قال خبير في إدارة الأرصاد الجوية الألمانية إن العواصف الشديدة ربما لا تضرب شمال ميونخ، حيث يقع ملعب (أليانز أرينا)، الذي يستضيف اللقاء.