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الرياضة

تايرون مينجز يمدد تعاقده مع أستون فيلا

تايرون مينجز يمدد تعاقده مع أستون فيلا
4 يونيو 2025 19:11


لندن (د ب أ)
مدد تايرون مينجز، مدافع منتخب إنجلترا، عقده مع نادي أستون فيلا الإنجليزي. شارك المدافع الإنجليزي الدولي البالغ من العمر 32 عاماً مع أستون فيلا في أكثر من 180 مباراة منذ انضمامه للفريق قادماً من بورنموث عام 2019.
وغاب مينجز لأكثر من عام بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في بداية موسم 2023/ 2024، لكنه عاد في أكتوبر الماضي، وشارك في 22 مباراة في جميع المسابقات. وقال مينجز في تصريحات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لأستون فيلا «عشت رحلة رائعة خلال فترة وجودي في النادي».
وأضاف «كل لاعب يوقع مع هذا النادي على أمل أن يساهم بشكل إيجابي في تحقيق إنجاز ما، وإيماني بقدرتنا على تحقيق إنجاز مميز أصبح أقوى من أي وقت مضى». وواصل «أشكر جماهير الفريق والمدرب والجهاز الفني وزملائي اللاعبين على الدعم المتواصل داخل الملعب وخارجه، وذلك خلال واحدة من أصعب فترات مسيرتي».

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