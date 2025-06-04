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الرياضة

خالد عيسى: الجميع في مركب واحد

خالد عيسى: الجميع في مركب واحد
4 يونيو 2025 19:15


مراد المصري (أبوظبي)
أكد خالد عيسى، قائد منتخبنا الوطني، أن الجميع في مركب واحد من لاعبين وجماهير ومسؤولين من أجل إكمال مهمة التأهل إلى كأس العالم 2026، وأن «الأبيض» لن يدخر جهداً من أجل محاولة إنجاز المهمة.
وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في استاد آل نهيان بأبوظبي: «منتخبنا أقرب للصعود إلى نهائيات (المونديال) أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى تضحية وتكاتف من الجميع من لاعبين وجمهور ومسؤولين لأن الهدف واحد، والرسالة يجب أن تصل إلى الجميع أن أمامنا مباراتين في 5 أيام، ويجب أن نقدم أقصى ما لدينا لتحقيق النتائج المطلوبة».
وأضاف: «أشعر أنني محظوظ بالعمل تحت قيادة المدرب كوزمين قبل نهاية مسيرتي، وعلى مدار 15 عاماً في مسيرتي مع الأندية والمنتخبات هو من المدربين القلائل الذين أجمع اللاعبون الذين عملوا تحت قيادته وجهازه المعاون على جهوده وشخصيته (الكاريزما) التي يتمتع بها خارج الملعب».

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