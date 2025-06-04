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الرياضة

نجوم «البريميرليج» الأكثر خسارة في «القيمة السوقية»!

نجوم «البريميرليج» الأكثر خسارة في «القيمة السوقية»!
4 يونيو 2025 19:10


معتز الشامي (أبوظبي)

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شهد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 الكثير من القصص المثيرة، انطلقت المباراة الأولى عندما لعب مانشستر يونايتد بقيادة إريك تين هاج أمام فولهام في أغسطس الماضي، وفاز بفضل هدف جوشوا زيركزي في اللحظة الأخيرة، والذي يبدو الآن وكأنه حدث منذ زمن بعيد، وبعد 8 أشهر، فاز ليفربول باللقب في أول موسم لأرني سلوت، وهبطت الفرق الثلاثة الصاعدة مرة أخرى، وعاد نوتنجهام فورست إلى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ عقدين، لكن مع اكتمال آخر تحديث لقيمة سوق الدوري الإنجليزي، رصد موقع «ترانسفير ماركت» نجوم «البريميرليج» الذين خسروا أكبر قدر من قيمتهم السوقية هذا الموسم.
اللاعب الأكثر خسارة في القيمة السوقية هذا الموسم، هو فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، حيث قدم موسماً سيئاً، وجلس على مقاعد البدلاء معظم الأوقات، وتراجعت قيمته السوقية بشكل كبير خلال الموسم، حيث انخفضت من 150 مليوناً إلى 100 مليون يورو. 
وفي المركز الثاني، يأتي لوكاس باكيتا، لاعب وستهام، الذي انخفضت قيمته السوقية بمقدار 37 مليون يورو، ليصل إلى 28 مليون يورو، وفي المركز الثالث، يأتي مهاجم أرسنال، جابرييل خيسوس، حيث انخفضت قيمته السوقية بمقدار 33 مليون يورو إلى 32 مليون يورو.
ويأتي بعد ذلك 3 لاعبين من مانشستر سيتي في المراكز الرابع والخامس والسادس، حيث انخفضت قيمة جاك جريليش السوقية بمقدار 32 مليون يورو، لتصل إلى 28 مليوناً، وتراجعت قيمة برناردو سيلفا بمقدار 32 مليون يورو، لتصل إلى 38 مليوناً، وانخفضت قيمة كيفن دي بروين بمقدار 30 مليون يورو لتصل إلى 20 مليوناً، وفي المركز السابع، جاء مهاجم تشيلسي كريستوفر نكونكو، الذي انخفضت قيمته السوقية بمقدار 30 مليون يورو لتصل إلى 35 مليوناً.
وكما انخفضت قيمة راسموس هويلوند السوقية بمقدار 30 مليون يورو لتصل إلى 35 مليون يورو، ويحتل جيمس ماديسون المركز التاسع بانخفاض 28 مليون يورو لتصل إلى 42 مليوناً، بينما انخفضت قيمة مدافع مانشستر يونايتد ماتيس دي ليخت بمقدار 27 مليون يورو لتصل إلى 38 مليوناً.

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