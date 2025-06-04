ديمبلي يقفز إلى صدارة الأغلى في فرنسا



معتز الشامي (أبوظبي)



بعد انتهاء دوري أبطال أوروبا بمباراة النهائي التي شهدت نجاح باريس سان جيرمان في سحق إنتر ميلان 5-0، قام موقع «ترانسفير ماركت» بتحديث القيم السوقية لـ463 لاعباً في الدوري الفرنسي.

ولم يكن مفاجئا أن سان جيرمان استفاد بشكل كبير من أدائه الرائع في «الشامبيونزليج»، ويلعب جميع اللاعبين العشرة الأكثر قيمة في فرنسا مع النادي من العاصمة الفرنسية، وارتفعت قيمة 9 منهم، ولم تنخفض قيمته السوقية، إلا وارن زائير إيمري «انخفضت 5 ملايين يورو لتصبح 55 مليوناً»، أما اللاعب الأكثر قيمة فهو عثمان ديمبلي، إلى جانب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا والنجم الصاعد ديزيريه دويه.

وسجل ديمبلي، 28 عاماً، 33 هدفاً وصنع 13 هدفاً، في 48 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ونتيجة لذلك، ارتفعت القيمة السوقية له بمقدار 15 مليون يورو إلى 90 مليون يورو، وهي أعلى قيمة سوقية له منذ يونيو 2019، عندما كان لا يزال يلعب مع برشلونة بقيمة سوقية تبلغ 100 مليون يورو.

وبشكل عام، شهد سان جيرمان تحديثاً قوياً في قيمته السوقية، ومن اللاعبين الآخرين الذين ارتفعت قيمهم، كفاراتسخيليا «بزيادة 10 ملايين يورو لتصل إلى 90 مليون يورو»، وديزيريه دويه «زيادة 30 مليون يورو لتصل إلى 90 مليون يورو»، وأشرف حكيمي «زيادة 15 مليون يورو لتصل إلى 80 مليون يورو»، وفيتينيا «زيادة 20 مليون يورو لتصل إلى 80 مليون يورو»، وجواو نيفيس «زيادة 15 مليون يورو لتصل إلى 80 مليون يورو»، ونونو مينديز «زيادة 15 مليون يورو لتصل إلى 70 مليون يورو»، وويليان باتشو «زيادة 20 مليون يورو لتصل إلى 65 مليون يورو»، وجيانلويجي دوناروما «زيادة 5 ملايين يورو لتصل إلى 40 مليون يورو»، وفابيان رويز «زيادة 5 ملايين يورو لتصل إلى 40 مليون يورو».

ولم تُخفَّض قيم سوى عدد قليل من اللاعبين، من بينهم زائير إيمري المذكور سابقاً، وجونزالو راموس «انخفاض 5 ملايين يورو لتصل إلى 40 مليون يورو»، وماركينيوس «انخفاض 5 ملايين يورو لتصل إلى 35 مليون يورو».

ومن أهم اللاعبين الذين لا يلعبون مع باريس سان جيرمان، جوناثان ديفيد لاعب ليل «لم يتغير سعره عند 45 مليون يورو»، وماجنيس أكليوش لاعب موناكو «ارتفعت قيمته 5 ملايين يورو إلى 45 مليون يورو»، وريان شرقي لاعب أولمبيك ليون «ارتفعت قيمته 10 ملايين يورو إلى 45 مليون يورو».

وتصدر شرقي، على وجه الخصوص، عناوين الأخبار، كان مهاجم ليون على وشك الانضمام إلى بوروسيا دورتموند في يناير، لكن الصفقة فشلت، وتشير التقارير إلى أن دورتموند، وليفركوزن، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي وليفربول مهتمون باللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

وهناك لاعب آخر جدير بالمتابعة هو لوكاس ستاسين، لاعب سانت إتيان، رغم هبوط ناديه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، إلا أن المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 20 عاماً سجل 14 هدفاً، و8 تمريرات حاسمة في 34 مباراة في جميع المسابقات، ونتيجة لذلك، شهدت قيمته السوقية انفجارا بنسبة 157.1% من 7 ملايين يورو إلى 18 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه، شهد فريق راسينج ستراسبورج، المملوك لنادي تشيلسي، ترقيات عديدة بعد موسم تأهل فيه النادي إلى دوري المؤتمرات الأوروبي، وإجمالاً، ارتفعت قيم 12 لاعباً من ستراسبورج بشكل ملحوظ، اللاعب الذي شهد أكبر ترقية هو أندريه سانتوس «زيادة 10 ملايين يورو ليصبح 35 مليون يورو».

اللاعبون الآخرون الذين شهدوا ترقية كبيرة هم دييجو موريرا «زيادة 8 ملايين يورو ليصبح 18 مليون يورو»، وديلان باكوا «زيادة 7 ملايين يورو ليصبح 25 مليون يورو»، وجيلا دويه «زيادة 6 ملايين يورو ليصبح 18 مليون يورو»، ومامادو سار «زيادة 5 ملايين يورو ليصبح 20 مليون يورو».