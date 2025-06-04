سينر ينهي مغامرة بوبليك في «رولان جاروس»



باريس (أ ف ب)



أنهى الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، مغامرة الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، وبلغ نصف النهائي، عندما تغلب عليه 6-1 و7-5 و6-0، على ملعب فيليب شاترييه في ربع النهائي.

وواصل سينر سجله الخالي من خسارة أي مجموعة في البطولة الساعي إلى لقبها للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، وحقق فوزه الرابع على بوبليك في خمس مواجهات بينهما حتى الآن، ضارباً موعداً في دور الاربعة الذي بلغه للمرة الثانية توالياً في مسيرته، ضمن رولان جاروس، مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش السادس أو الألماني ألكسندر زفيريف الثالث.