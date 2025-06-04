تشكيل مجلسي إدارة البطائح وشركة كرة القدم

الشارقة (وام)



أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قرارين إداريين بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، وتشكيل مجلس إدارة شركة البطائح لكرة القدم، ووفق القرار الأول يُشكل مجلس إدارة نادي البطائح برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية كل من محمد سالم راشد بن غاشم الكتبي، وسالم علي سالم بن رشيد الكتبي، وعبدالله سلطان بن سلومه الكتبي، وعلي علي راشد بن بخيت الكتبي، وسعيد سيف بن غويث الكتبي، ومحمد خادم عيد بن حليس الكتبي، وغاشم محمد خليفة الكتبي.

وحسب القرار، يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع يعقده.

ووفق القرار الثاني، يُشكل مجلس إدارة شركة نادي البطائح لكرة القدم برئاسة محمد عبدالله بن حليس الكتبي، وعضوية كل من بطي خلفان بن سرود الكتبي، وجاسم محمد الدوخي، وخليفة سعيد حمد خليفة الكتبي، وناصر سعيد الشمام الطنيجي، وعمر عبيد أحمد الطنيجي.

ويوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحسب القرارين الإداريين، تكون مدة العضوية في المجلسين أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلسان في تصريف أعمالهما لدى انتهاء مدتهما إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلسين المنتهيين.