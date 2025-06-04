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الرياضة

كومو يرفض رحيل فابريجاس إلى لايبزج

كومو يرفض رحيل فابريجاس إلى لايبزج
4 يونيو 2025 21:46

 
لايبزج (د ب أ)

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أكد ميروان سوارسو، مالك نادي كومو الإيطالي لكرة القدم، أن الإسباني سيسك فابريجاس، لن يرحل عن تدريب الفريق من أجل قيادة لايبزج الألماني.
وقال سوارسو، أثناء جلوسه بجانب فابريجاس خلال إحدى الفعاليات بالعاصمة البريطانية لندن: «لدينا مشروع طويل الأمد، وسيسك فابريجاس جزء أساسي منه، وأنه لن يرحل».
ويبحث لايبزج عن مدير فني جديد بعد إقالة ماركو روزه في مارس الماضي، وتعيين المدرب المؤقت زولت لوف.
ووفقاً لصحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية، أكد فابريجاس إيمانه بمشروع كومو، وفي موسمهم الأول بالدوري الإيطالي الممتاز، تواجد الفريق في المركز العاشر بترتيب المسابقة.
من جانبه، صرح فابريجاس: «أؤمن بشدة بمشروع كومو طويل الأمد، جئت إلى هنا كلاعب، وأنا سعيد للغاية لأنني أستطيع العمل هنا كما أريد».
ويرتبط فابريجاس بعقد مع كومو حتى عام 2028، وهو أيضاً مساهم في النادي.
وكان فابريجاس المرشح الأوفر حظا لتدريب لايبزج، ووفقاً لتقارير إخبارية، فقد أجرى محادثات مع يورجن كلوب، رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول لمشروبات الطاقة، التي ترعى النادي الألماني.
ومع ذلك، رفض كومو الاستغناء عن خدمات فابريجاس، تماماً مثلما فعل عندما تواصل باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني لعام 2024، مع المدرب الشاب.
وارتبط اسم فابريجاس مؤخراً بتدريب إنتر ميلان الإيطالي، بعد إعلان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا رحيل مديره الفني سيموني إنزاجي.
في غضون ذلك، كشفت تقارير إخبارية أخرى عن اهتمام لايبزج أيضاً بالتعاقد مع المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر، الذي قاد كريستال بالاس للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الشهر الماضي.
وأصبح البحث عن مدرب جديد أكثر صعوبة للايبزج، بعدما أنهى الموسم المنصرم بالدوري الألماني في المركز السابع، مما يعني غيابه عن المسابقات القارية الموسم المقبل، لأول مرة منذ صعوده إلى الدوري الألماني «البوندسليجا».

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