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الرياضة

ديشامب يطالب فرنسا بالتوازن بين الدفاع والهجوم أمام إسبانيا

ديشامب يطالب فرنسا بالتوازن بين الدفاع والهجوم أمام إسبانيا
4 يونيو 2025 22:36

 
ميونيخ (د ب أ)

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شدد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على ضرورة التوازن بين الدفاع والهجوم خلال مواجهة إسبانيا، الخميس، في قبل نهائي دوري أمم أوروبا.
ويغيب عن صفوف المنتخب الفرنسي عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة، ليضطر ديشامب لاستدعاء ريان شرقي «21 عاماً» نجم أولمبيك ليون لقائمة المنتخب الفرنسي لأول مرة.
كما يضم المنتخب الفرنسي 7 لاعبين من المشاركين في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي انتهى بفوز كاسح لباريس سان جيرمان على إنتر ميلان بنتيجة 5 - صفر، يوم السبت الماضي.
ويأمل ديشان أن يتحلى لاعبو فرنسا بالشجاعة في مواجهة إسبانيا أبطال أوروبا، رغم افتقاد الفريق لركائزه الأساسية في خط الدفاع لغياب الثلاثي ويليام ساليبا وجول كوندي ودايوت أوباميكانو.
وقال ديشامب في مؤتمر صحفي «كنت أتمنى أن يتواجد هذا الثلاثي معنا، إنهم القوام الرئيسي لخط دفاع المنتخب خلال العامين الماضيين، وهذا يعني أنه بإمكاني منح الفرصة للاعب آخر».
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «يجب أن نكون أقوياء دفاعياً في مواجهة فريق مثل إسبانيا، ولكن إذا كنا نخطط للدفاع فقط، فلن يكون بمقدورنا أن نقدم مباراة كرة قدم جيدة».
واختم مدرب المنتخب الفرنسي «علينا تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، وهدفنا الأساسي، هو أن نكون قادرين على جعل مهمة منتخب إسبانيا صعبة».

 

دوري أمم أوروبا
فرنسا
إسبانيا
ديديه ديشامب
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان
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