رابطة الدوري الإنجليزي تؤيد لائحة بيع الأصول الثابتة للأندية



لندن (د ب أ)



احتفظت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بأحقية بيع أصولها مثل الفنادق لشركات مرتبطة بها، وإدراج إيراداتها في حسابات الربحية والاستدامة في الموسم المقبل 2025- 2026، وذلك بعد عدم إجراء تصويت على تغيير اللوائح في اجتماع الرابطة.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نادي تشيلسي التزم بقواعد الرابطة عندما باع فندقين لشركة مرتبطة بملاك النادي في عام 2023، وأدرج النادي اللندني الإيرادات في طلبه المقدم بموجب قواعد الربحية والاستدامة الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي.

كما باع تشيلسي فريق كرة القدم النسائية لشركة مرتبطة به بقيمة تقترب من 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) في 2024، ليحقق النادي ربحاً صافياً قيمته 6. 129 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.

وتنص لوائح رابطة الدوري الإنجليزي على أن مثل هذه الصفقات مع الأطراف المرتبطة يجب أن تتم بالقيمة السوقية العادلة. وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن رابطة الدوري الإنجليزي تشاورت مع الأندية بشأن مقترح لإجراء تصويت على تغيير اللوائح قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية للرابطة، والذي سعى إلى استبعاد بند بيع هذه الأصول الثابتة من حسابات الأندية المتعلقة بالربحية والاستدامة.

وأضافت أن الأندية لم ترحب بطرح هذا المقترح للتصويت، وكانت تعلم قبل الاجتماع أنه لن يكون هناك تصويت. وأشارت إلى أن الرابطة وافقت على مبيعات تشيلسي الفندقية، ولكن مع تخفيض قيمتها إلى 5. 70 مليون جنيه إسترليني في ميزانيتها الأخيرة، بعد أن كانت 5. 76 مليون جنيه إسترليني في البداية، ولكن تبقى صفقة بيع فريق الكرة النسائية قيد التقييم.

في المقابل لا يمكن تضمين بيع الأصول الثابتة في إيرادات الأندية بموجب لوائح الاستدامة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، ويتفاوض تشيلسي مع (اليويفا) بشأن تسوية مالية محتملة.