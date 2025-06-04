رينارد: نتيجة أستراليا واليابان تحدد رسالتي للاعبي السعودية!



الرياض (د ب أ)



أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، أهمية المواجهة التي تنتظر المنتخب (الأخضر) يوم الخميس أمام منتخب البحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم العام المقبل.

ويحل المنتخب السعودي ضيفاً على نظيره البحريني، لحساب الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة بتصفيات المونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي إن المنتخب السعودي لا يزال أمامه مباراتان لا بديل سوى الفوز فيهما، مشدداً على أهمية التركيز من أجل تحقيق نقاط المباراتين المتبقيتين.

ولفت رينارد إلى أن روح اللاعبين تغيرت، حيث لمس فيهم جميعاً تصميماً وتركيزاً لتقديم أداء جيد، مضيفًا: «المباراتان المقبلتان سوف تتسمان بالصعوبة ليس فقط علينا ولكن على الجميع، لسنا كما كنا بالتصفيات الماضية نحن في المركز الثالث وهذا يشير إلى بدايتها غير الجيدة».

وعن مواجهة البحرين قال رينارد: «أحترم المنتخب البحريني كثيراً، إنه منتخب قوي وعنيد، وفاز بكأس الخليج وأظهر تصميماً وإصراراً للحصول على البطولة، واجهت المنتخب البحريني ثلاث مرات ولكن جميعها في كأس الخليج وهذه مباراة مختلفة بتصفيات المونديال».

واعتبر رينارد أن الحالة النفسية والمعنوية للاعبي الأهلي والاتحاد المنضمين لصفوف المنتخب بعد إنجازاتهما في الموسم المنقضي، سيكون لها دور إيجابي في ظهور منتخب السعودية في أفضل صورة ممكنة.

وبسؤال عما ستكون عليه إدارته للأمور بعد معرفة نتيجة مباراة أستراليا واليابان لحساب المجموعة ذاتها، قال رينارد: «أعتقد أننا محظوظون، وأننا سنعرف على الأقل نتيجة تلك المواجهة، من المهم للغاية نفسياً معرفة ما جرى في هذا اللقاء، لكي أعرف الرسالة الأخيرة التي سأوجهها للاعبين».

وأضاف «ليس لدينا خيارات كثيرة. يتعين علينا تحقيق النقاط الست، ومباراة إندونيسيا والصين مهمه أيضاً، ومعرفتي لنتيجة اللقاء هي التي ستحدد رسالتي الأخيرة للاعبين».

اختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلاً «الآن نحن في مرحلة نحمل فيها شعار المنتخب، واللاعبون فخورون بذلك ويدركون ما ينتظر منهم من الشارع السعودي». ويتواجد المنتخب السعودي حالياً في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر منتخب اليابان الترتيب برصيد 20 نقطة، ليحجز مقعده رسمياً في المونديال، بينما يحل منتخب أستراليا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة. ويحتل منتخب إندونيسيا المركز الرابع بتسع نقاط، فيما يحل منتخبا البحرين والصين في المركزين الخامس والسادس برصيد 6 نقاط. ويصعد متصدر ووصيف المجموعة للمونديال مباشرة، فيما يتعين على صاحبي المركزين الثالث والرابع خوض الملحق المؤهل للبطولة.