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الرياضة

هوملز يتجه إلى التحليل

هوملز يتجه إلى التحليل
4 يونيو 2025 23:06

 

برلين (د ب أ)

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يستعد المدافع الألماني المعتزل ماتس هوملز للعمل محللاً رياضياً في منصة (أمازون برايم فيديو) في الموسم المقبل. 
وتم الإعلان اليوم الأربعاء أن هوملز سينضم لفريق برايم في بث مباريات دوري أبطال أوروبا، فيما أعرب اللاعب عن تطلعه إلى «التحدث وتحليل مباريات كرة القدم» أمام الكاميرا. 
وأنهى هوملز «36 عاماً»، الفائز بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، مسيرته الكروية بعد أن لعب مع روما الإيطالي في الموسم الماضي، علما بأنه سبق له الفوز بخمسة ألقاب في الدوري الألماني وثلاثة ألقاب بكأس ألمانيا مع العملاقين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
بروسيا دورتموند
ماتس هوملز
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
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