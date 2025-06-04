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الرياضة

فينيكس صنز يتعاقد مع جوردان أوت

فينيكس صنز يتعاقد مع جوردان أوت
4 يونيو 2025 23:08

 
فينيكس (أ ب)

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تعاقد فينيكس صنز المشارك في دوري السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» مع جوردان أوت المدرب المساعد لكليفلاند كافالييرز ليكون مديراً فنياً للفريق، ويعيد البناء مجدداً بعد تراجع النتائج في المواسم القليلة الماضية، وفقاً لتأكيد مصدر مطلع لوكالة أسوشيتد برس.
ورفض المصدر الكشف عن هويته نظراً لعدم الإعلان رسمياً عن هذا القرار.
وسيكون أوت رابع مدرب للفريق خلال أربعة مواسم، وسيحل محل مايك بودنهولزر، الذي تم إقالته بعد موسم شهد نتائج هزيلة حقق خلاله الفريق 36 فوزاً مقابل 46 خسارة، ولم يتأهل للتصفيات الإقصائية رغم صفقاته الباهظة بضم الثلاثي ديفين بوكر وكيفن دورانت وبرادلي بيل.
وعمل أوت «40 عاماً» مع فرق أتلانتا هوكس وبروكلين نتس ولوس أنجلوس ليكرز وكافالييرز.
وكان أوت وزميله جوني براينت في الجهاز الفني المعاون لفريق كليفلاند كافالييرز، المرشحين النهائيين للوظيفة. وقاد مالك النادي مات إيشبيا والمدير العام برايان جريجوري بحثاً مطولاً ومدروساً استمر 6 أسابيع للمفاضلة بين 12 مدرباً مرشحاً.
وكانت شبكة (إي إس بي إن) أول من كشفت عن هذه الصفقة.

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