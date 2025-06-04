بواسون.. «قصة خيالية» في «رولان جاروس»



باريس (د ب أ)



استمتعت الفرنسية لويس بواسون بقصتها الخيالية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، بعد أن أصبحت أول لاعبة مشاركة ببطاقة دعوة تصل للدور قبل النهائي في منافسات فردي السيدات بالبطولة المقامة على الملاعب الرملية.

وبعدما تغلبت بواسون «22 عاماً» المصنفة 361 عالمياً، على الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثالثة بالبطولة، خلال مسيرته بالمسابقة، تمكنت اللاعبة الشابة من الإطاحة بالروسية ميرا أندريفا، المصنفة السادسة عالمياً، بعدما فازت عليها بنتيجة 7-6 و6 - 3، في دور الثمانية بالبطولة، التي تجرى في العاصمة الفرنسية باريس. وسقطت بواسون على أرض الملعب ويداها تغطيان عينيها في مشهد مؤثر على ملعب فيليب شاترييه المكتظ بالجماهير. وعلقت بواسون على انتصارها قائلة: «إنني فخورة بنفسي، لأنه كان من الصعب للغاية علي الوصول للدور قبل النهائي».

أضافت بواسون في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «كانت كل مباراة صعبة للغاية، لذا أنا فخورة بنهاية كل لقاء، إنني فخورة أيضاً بما أقدمه على أرض الملعب».

وجاء أداء بواسون ليذكر متابعي البطولة بانطلاقة البريطانية إيما رادوكانو، حينما جاءت من الأدوار التمهيدية لتتوج في النهاية ببطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام.2021 واعترفت بواسون، التي تواجه الأميركية كوكو جوف، المصنفة الثانية للمسابقة، على مقعد في النهائي، صراحة بأنها تحلم بالفوز باللقب.

أوضحت بواسون: «أعتقد أن كل لاعبة تنس شابة تحلم بالفوز بإحدى مسابقات جراند سلام، والأهم من ذلك أن تفوز لاعبة فرنسية أو لاعب فرنسي ببطولة رولان جاروس».

وأشارت «إذن، نعم إنه حلم، سأسعى لتحقيقه بالتأكيد، لأن حلمي هو الفوز، وليس التأهل إلى قبل النهائي، لذا سأبذل قصارى جهدي لتحقيقه».

في المقابل، كان الأمر فوق طاقة أندريفا «18عاماً» التي سنحت أمامها فرصتين لحسم المجموعة الأولى، لكنها انهارت تماماً في الثانية، وطلبت اللاعبة الروسية من الجمهور «الصمت»، وتلقت مخالفة لقواعد اللعب لضربها الكرة في المدرجات، وانفجرت بالبكاء وصرخت على أعضاء فريقها التدريبي للمغادرة.