الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بواسون.. «قصة خيالية» في «رولان جاروس»

بواسون.. «قصة خيالية» في «رولان جاروس»
4 يونيو 2025 23:10

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
رونالدو يحطم عقدة ألمانيا!
ديشامب يطالب فرنسا بالتوازن بين الدفاع والهجوم أمام إسبانيا


استمتعت الفرنسية لويس بواسون بقصتها الخيالية في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى، بعد أن أصبحت أول لاعبة مشاركة ببطاقة دعوة تصل للدور قبل النهائي في منافسات فردي السيدات بالبطولة المقامة على الملاعب الرملية.
وبعدما تغلبت بواسون «22 عاماً» المصنفة 361 عالمياً، على الأميركية جيسيكا بيجولا، المصنفة الثالثة بالبطولة، خلال مسيرته بالمسابقة، تمكنت اللاعبة الشابة من الإطاحة بالروسية ميرا أندريفا، المصنفة السادسة عالمياً، بعدما فازت عليها بنتيجة 7-6 و6 - 3، في دور الثمانية بالبطولة، التي تجرى في العاصمة الفرنسية باريس. وسقطت بواسون على أرض الملعب ويداها تغطيان عينيها في مشهد مؤثر على ملعب فيليب شاترييه المكتظ بالجماهير. وعلقت بواسون على انتصارها قائلة: «إنني فخورة بنفسي، لأنه كان من الصعب للغاية علي الوصول للدور قبل النهائي».
أضافت بواسون في تصريحاتها، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «كانت كل مباراة صعبة للغاية، لذا أنا فخورة بنهاية كل لقاء، إنني فخورة أيضاً بما أقدمه على أرض الملعب».
وجاء أداء بواسون ليذكر متابعي البطولة بانطلاقة البريطانية إيما رادوكانو، حينما جاءت من الأدوار التمهيدية لتتوج في النهاية ببطولة أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) عام.2021 واعترفت بواسون، التي تواجه الأميركية كوكو جوف، المصنفة الثانية للمسابقة، على مقعد في النهائي، صراحة بأنها تحلم بالفوز باللقب.
أوضحت بواسون: «أعتقد أن كل لاعبة تنس شابة تحلم بالفوز بإحدى مسابقات جراند سلام، والأهم من ذلك أن تفوز لاعبة فرنسية أو لاعب فرنسي ببطولة رولان جاروس».
وأشارت «إذن، نعم إنه حلم، سأسعى لتحقيقه بالتأكيد، لأن حلمي هو الفوز، وليس التأهل إلى قبل النهائي، لذا سأبذل قصارى جهدي لتحقيقه».
في المقابل، كان الأمر فوق طاقة أندريفا «18عاماً» التي سنحت أمامها فرصتين لحسم المجموعة الأولى، لكنها انهارت تماماً في الثانية، وطلبت اللاعبة الروسية من الجمهور «الصمت»، وتلقت مخالفة لقواعد اللعب لضربها الكرة في المدرجات، وانفجرت بالبكاء وصرخت على أعضاء فريقها التدريبي للمغادرة.

التنس
فرنسا
باريس
رولان جاروس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©