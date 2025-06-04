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الرياضة

رونالدو يحطم عقدة ألمانيا!

رونالدو يحطم عقدة ألمانيا!
5 يونيو 2025 01:40


ميونيخ (د ب أ)


كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عقدة أزلية بتحقيق أول فوز في مشواره الدولي على منتخب ألمانيا، بعدما قاد بلاده للفوز بنتيجة 2 - 1، والتأهل للمباراة النهائية للنسخة الرابعة من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.
وكانت المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ تأجل انطلاقها عشر دقائق عن موعدها الرسمي بسبب هطول أمطار غزيرة.
لم يحافظ المنتخب الألماني على تقدمه بهدف سجله فلوريان فيرتز في الدقيقة 48، وأدرك المنتخب البرتغالي التعادل في الدقيقة 63 .
وسجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 68، ليحتفل بالهدف رقم 937 في مشواره، منها 137 هدفاً بقميص منتخب البرتغال.
وكسر رونالدو أيضاً بهذا الفوز العقدة التي لازمته أمام ألمانيا التي تفوقت على البرتغال في 5 مباريات متتالية خلال المواجهات المباشرة بينهما.
وكان آخر فوز لمنتخب البرتغال عندما تغلب على الألمان بنتيجة 3 - صفر في الدور الأول من بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2000 في بلجيكا وهولندا.
وتأهل المنتخب البرتغالي لنهائي دوري أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز بلقب أول نسخة في 2019، وينتظر الفائز من مواجهة إسبانيا ضد فرنسا، مساء الخميس، في المواجهة الثانية بالدور قبل النهائي. 
 

 

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دوري أمم أوروبا
البرتغال
ألمانيا
كريستيانو رونالدو
فرنسا
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