الهلال السعودي يترقب وصول إنزاجي لقيادة الفريق

الرياض(أ ف ب)

تعاقد نادي الهلال السعودي مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي قاد إنتر ميلان إلى وصافة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع الماضي، لموسمين حتى عام 2027، بحسب ما أعلن فريق العاصمة.وكتب الهلال في حسابه على منصة إكس «العبقري الإيطالي هنا. أهلاً بك سيموني إنزاجي». وبحسب تقارير صحفية، سينال إنزاجي نحو 50 مليون يورو، خلال الموسمين مع «الزعيم». وكان الهلال أقال البرتغالي جورجي جيسوس، خلال الموسم، بسبب سوء النتائج، وقاده لفترة مؤقتة لاعبه السابق محمد الشلهوب. خسر لقب الدوري المحلي أمام الاتحاد جدة، فيما أخفق في دوري أبطال آسيا المتوج بلقبه أربع مرات قياسية، والذي ذهب لقبه لقطب جدة الآخر الأهلي. وسيصل إنزاجي إلى الرياض لقيادة تدريبات الفريق قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم للأندية. وكان إنزاجي (49 عاماً) أعلن الثلاثاء انفصاله بالتراضي عن إنتر، بعد خسارة نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جرمان الفرنسي 0-5 السبت في ميونيخ، كما قاد فريق مدينة ميلانو إلى نهائي دوري الأبطال 2023، عندما خسر بهدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال إنزاجي في مقابلة مع موقع الهلال أجراها، بعد توقيع عقده في فندق جورج الخامس في باريس، بحضور رئيس الهلال فهد بن نافل: «كنت أرغب دوماً بالتدريب خارج إيطاليا، والهلال يشكل فرصة كبيرة في مسيرتي. أعرف الهلال لأني أتابع كرة القدم العربية، إذ لعبنا في السعودية عدة مرات مع لاتسيو وإنتر». وأشرف المهاجم السابق على لاتسيو روما بين 2016 و2021 وقاده إلى لقب الكأس في 2019 وإنتر بين 2021 و2025، وقاده إلى لقب الدوري المحلي في 2023 والكأس في 2022 و2023، فيما خسر لقب «سيري أ» 2025 في الرمق الأخير أمام نابولي وخرج من نصف نهائي الكأس أمام جاره اللدود ميلان. أضاف «أتابع الهلال بتعاطف كبير وهم يملكون لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش، اللاعب الذي دربته أيضاً في لاتسيو.. هو ليس لاعباً متميزاً فحسب، بل يمتلك أيضاً شخصية رائعة». وإلى سافيتش، يضم الهلال البرتغاليين الدوليين روبن نيفيش وجواو كانسيلو، الجناح البرازيلي مالكوم، المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الحارس المغربي ياسين بونو ونجمه المحلي سالم الدوسري. وتابع إنزاجي «أهدافي مع الهلال واضحة، وهي الفوز بالألقاب وتقديم كرة قدم ممتعة. أهدف إلى وضع النجمة الثانية بعد قيادة الهلال إلى لقبه العشرين في الدوري». أضاف: «سنعتمد على السرعة، الشراسة، والإصرار للفوز بأكبر من المباريات». وضم الدوري السعودي أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي نيمار، فيما تعاقد المنتخب الوطني مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بطل أوروبا مع منتخب بلاده صيف 2021 قبل إقالته لسوء النتائج. وتطرق أفضل مدرب في الدوري الإيطالي لموسم 2023-2024 إلى الجماهير العريضة التي تملأ المدرجات باستمرار، وتعكس الشعبية الجارفة للهلال وحضوره الواسع «تابعت مباريات الهلال في جدة ضمن دوري أبطال آسيا». ووصف «إنزاجي» كأس العالم للأندية 2025 بالبطولة رفيعة المستوى، معرباً عن حماسه الكبير لخوض هذا التحدي، خصوصاً في مواجهته الأولى ضد ريال مدريد الإسباني ومدربه الجديد شابي ألونسو في 18 يونيو الجاري في ميامي «التقيت ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا مع إنتر، كما التقيت شابي ألونسو عندما كان مدرباً لباير ليفركوزن (الألماني) لذا سنواجه نادياً كبيراً ونقدم أفضل ما لدينا». ووقع الهلال في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا ريد بول سالزبورغ النمسوي وباتشوكا المكسيكي. وخاض إنزاجي معظم مسيرته كلاعب في ظل شقيقه الأكبر فيليبو الذي تألق مع يوفنتوس وميلان ومنتخب بلاده دون أن يفلح في مسيرته التدريبية. خاض معظم مسيرته كلاعب مع لاتسيو وأحرز معه لقب الدوري «سيري أ» في 2000.