«جناح يونايتد» في دائرة «الاهتمام السعودي»

معتز الشامي (أبوظبي)

يقترب جادون سانشو من الرحيل إلى السعودية هذا الصيف، بعد أن رفض تشيلسي فرصة التعاقد مع اللاعب المرفوض من مانشستر يونايتد، وبقي الدولي الإنجليزي في حالة من الغموض مجدداً بعد رفض البلوز استخدام شروط العقد التي تتيح له التعاقد مع سانشو. وقرر تشيلسي دفع 5 ملايين جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد كرسوم جزائية، لفشله في تفعيل التزام شرائه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة الإعارة المتفق عليها في الصيف الماضي، حيث خاض سانشو، البالغ من العمر 25 عاماً، موسماً متبايناً في ستامفورد بريدج، لكنه سجل في فوز البلوز على ريال بيتيس في نهائي الدوري الأوروبي، الأسبوع الماضي. وكان إنزو ماريسكا حريصاً على الاحتفاظ بالجناح لكن كبار مسؤولي تشيلسي رفضوا تلبية مطالب اللاعب، بشأن راتبه الأسبوعي البالغ 300 ألف جنيه إسترليني. ودخلت إدارة يونايتد في المناقشة بشأن ما إذا كانت ستدفع بعض الأجور المتبقية في عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، لكنهم اختاروا عدم التدخل، وسيحتفظون بغرامة الخمسة ملايين جنيه إسترليني على أمل بيعه إلى فريق آخر. ولا يزال يونايتد مديناً لبروسيا دورتموند بما يقارب 17 مليون جنيه إسترليني كرسوم غير مدفوعة من صفقة بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني لضمه في عام 2021، وهو المأزق الذي يواجه يونايتد مع عدم تفكير أي ناد أوروبي كبير في التعاقد مع اللاعب بهذه الأجور، وأظهر سانشو برفضه خفض راتبه في تشيلسي، أنه لا يزال يريد كسب ما يحصل عليه في أولد ترافورد. وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن العديد من أندية الدوري السعودي للمحترفين أصبحت مرشحة بقوة للحصول على توقيع اللاعب، ومن بين هذه الفرق الهلال والاتحاد والنصر، وهي 3 من أكبر فرق الدوري وأكثرها طموحاً، ولم تكتف الأندية السعودية بإظهار اهتمامها القوي باللاعب، بل يُعتقد أيضاً أنها تراقب وضع اللاعب بشكل نشط. ولا ينوي مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم إعادة دمج اللاعب في فريقه، حيث يواصل السعي للحصول على صفقة رايان مبيومو بعد تأمين ماتيوس كونيا، بينما استقر بشكل شبه نهائي علي بيع سانشو لجمع المزيد من الأموال، لإعادة بناء الفريق خلال الصيف، حيث يأمل أن يُعادل العرض السعودي مبلغ الـ 25 مليون جنيه إسترليني الذي كان مستحقاً لهم من تشيلسي. لكن غرامة الـ 5 ملايين جنيه إسترليني التي تلقوها تمنحهم هامشاً للمناورة في ميزانيتهم. يمكن استخدام هذه المكافأة لتكملة رواتب اللاعبين في ناد آخر، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الأندية السعودية.