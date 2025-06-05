«فيفا» يخفّض أسعار تذاكر «افتتاحية المونديال» ويتحرك لمواجهة تراجع الإقبال

معتز الشامي (أبوظبي)

خفّض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أسعار تذاكر مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية، وسط مخاوف متزايدة من أن تطغى المقاعد الفارغة في ملعب «هارد روك» في ميامي جاردنز، بولاية فلوريدا، على المباراة الافتتاحية بين إنتر ميامي والأهلي المصري. ووفقاً لمصادر مطلعة على محاولات «فيفا» لبيع تذاكر البطولة، لا تزال عشرات الآلاف من المقاعد غير مباعة لمباراة إنتر ميامي الأميركي والأهلي المصري المقررة يوم السبت 14 يونيو، حيث تبلغ سعة ملعب «هارد روك» 65.326 متفرجاً. وأضافت المصادر لموقع «ذا أثليتيك»، أن «فيفا» كان قلقاً في الأسابيع الأخيرة من أن المباراة الافتتاحية للبطولة، لم تحقق المبيعات المتوقعة حتى أنه تم الإشارة إلى أن التذاكر المباعة للمباراة الافتتاحية أقل من 20.000، لكن «فيفا» يصر على أن هذا غير صحيح، قائلاً إن الرقم «أعلى بكثير» لكنه لم يحدد أرقاماً. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم يأمل في حضور جماهيري كبير في ليلة الافتتاح بعد مشاركة فريق إنتر ميامي، الذي يُسوّق نجمه ميسي كوجه كرة قدم في الولايات المتحدة، ومع ذلك، باع الاتحاد الدولي لكرة القدم تذاكر البيع العام لكأس العالم للأندية المُجددة، والمكونة من 32 فريقاً، وفقاً لنموذج تسعير ديناميكي، وهو نظام تتقلب فيه الأسعار بناءً على الطلب، ويشير انخفاض أسعار بعض المباريات إلى صعوبة وصول «فيفا» إلى السوق. واعتباراً من مساء الثلاثاء، انخفض سعر تذكرة مباراة إنتر ميامي ضد الأهلي إلى 55 دولاراً فقط، وفقاً لأسعار موقع Ticketmaster، وهو الموقع الذي يستخدمه الاتحاد الدولي لكرة القدم لبيع تذاكر البطولة، ويُمثل هذا نصف سعر التذاكر في مايو، بينما بلغ سعر أرخص تذكرة 230 دولاراً في يناير، و349 دولاراً بعد قرعة ديسمبر، ويأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم الآن، أن تجذب هذه الأسعار المنخفضة الجمهور خلال حملة دعائية مكثفة في الأسبوع الأخير قبل البطولة. ويُبقي «فيفا» الأسعار عند مستوى أعلى في وقت لاحق من دور المجموعات، على أمل أن يزداد الاهتمام بالبطولة مع تقدم مراحلها. وعلى سبيل المثال، تبدأ أسعار تذاكر مباراة إنتر ميامي الثالثة والأخيرة في دور المجموعات ضد بالميراس البرازيلي من 113 دولاراً أميركياً، أما مباراته الثانية في دور المجموعات ضد بورتو البرتغالي في أتلانتا، فتبدأ أسعار تذاكرها من 58 دولاراً.ومن بين مباريات دور المجموعات الأكثر مبيعاً في البطولة حتى الآن، مباراة ريال مدريد، حيث لا تتوفر أي تذاكر بأقل من 132 دولاراً لمباراة النادي الإسباني ضد باتشوكا المكسيكي (في شارلوت)، بينما تبدأ الأسعار من 310 دولارات لمباراة الهلال السعودي (في ميامي)، و253 دولاراً لمباراة سالزبورج النمساوي (في فيلادلفيا). انخفضت أسعار التذاكر في أماكن أخرى بشكل كبير. ويبدو أن أرخص تذكرة هي مباراة ريفر بليت الأرجنتيني وأوراوا ريد دايموندز الياباني، حيث يبدأ سعرها من 24 دولاراً للمباراة في ملعب لومين فيلد، في سياتل، يوم 17 يونيو.